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Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Спасатели напомнили, что важно тщательно изучить инструкцию к тюбингу перед катанием

Сегодня, 09:41
Замначальника Московской областной противопожарно-спасательной службы (ГКУ МО «Мособлпожспас») Сергей Прокопюк рассказал о проведении патрулирования ледяных склонов, в ходе которых особое внимание уделялось тем, кто катается на тюбингах.

Он напомнил, что во время спуска с горы это приспособление для катания, в народе именуемое «ватрушкой», может развивать скорость, сравнимую со скоростью автомобиля, в связи с чем тюбинги являются средством повышенной опасности, пишет 360tv.ru.

По словам Прокопюка, мало кто об этом задумывается и, тем более, читает инструкции к «ватрушкам». А ведь в них указано, что следует избегать крутых обледенелых склонов и трамплинов, а также запрещается привязывать тюбинги к различным средствам передвижения и кататься в связках.

Он рекомендовал для безопасного катания выбирать ровные пологие спуски с углом наклона не более сорока градусов, без ухабов, рытвин и искусственных препятствий.

#Общество
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