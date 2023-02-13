Спасатели напомнили, что важно тщательно изучить инструкцию к тюбингу перед катанием

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Он напомнил, что во время спуска с горы это приспособление для катания, в народе именуемое «ватрушкой», может развивать скорость, сравнимую со скоростью автомобиля, в связи с чем тюбинги являются средством повышенной опасности, пишет 360tv.ru.
По словам Прокопюка, мало кто об этом задумывается и, тем более, читает инструкции к «ватрушкам». А ведь в них указано, что следует избегать крутых обледенелых склонов и трамплинов, а также запрещается привязывать тюбинги к различным средствам передвижения и кататься в связках.
Он рекомендовал для безопасного катания выбирать ровные пологие спуски с углом наклона не более сорока градусов, без ухабов, рытвин и искусственных препятствий.