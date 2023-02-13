Спасатели напомнили, что важно тщательно изучить инструкцию к тюбингу перед катанием

По словам Прокопюка, мало кто об этом задумывается и, тем более, читает инструкции к «ватрушкам». А ведь в них указано, что следует избегать крутых обледенелых склонов и трамплинов, а также запрещается привязывать тюбинги к различным средствам передвижения и кататься в связках.