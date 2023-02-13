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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Россиянам напомнили, что нельзя оставлять детей одних у водоемов

Сегодня, 09:52
Подмосковные спасатели предупредили население городов и поселков вблизи водоемов об опасности оставления детей без присмотра вблизи воды.

Замначальника управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ «Мособлпожспаса» Владимир Галяс пояснил, что лед на водоемах в течение зимы остается неоднородным, что подтверждается ежедневными замерами его толщины на разных участках рек и озер. В связи с этим велика вероятность провалиться в воду, пишет 360tv.ru.

По его словам, дети любят проверять лед на прочность, поэтому необходимо внимательно следить за ними вблизи водоемов и провести с ними беседы об опасности выхода на лед.

#Общество
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