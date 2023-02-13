Россиянам напомнили, что нельзя оставлять детей одних у водоемов

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Замначальника управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ «Мособлпожспаса» Владимир Галяс пояснил, что лед на водоемах в течение зимы остается неоднородным, что подтверждается ежедневными замерами его толщины на разных участках рек и озер. В связи с этим велика вероятность провалиться в воду, пишет 360tv.ru.
По его словам, дети любят проверять лед на прочность, поэтому необходимо внимательно следить за ними вблизи водоемов и провести с ними беседы об опасности выхода на лед.