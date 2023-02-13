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Posted Сегодня, 18:29

Published Сегодня, 18:29

Modified Сегодня, 18:29

Updated Сегодня, 18:29

Роскомнадзор сообщил о запуске системы поиска запрещенного контента

Сегодня, 18:29
Систему автоматического поиска запрещенного контента под названием «Окулус» запустил Роскомнадзор в сети в январе текущего года.

Как пишет Infox со ссылкой на «Ведомости», тестирование «Окулуса» успешно прошло в декабре 2022 года. С января новую систему интегрируют с другими инструментами мониторинга.

В Главном радиочастотном центре, который стал заказчиком разработки системы, рассказали, что «Окулус» может распознавать изображения и символы, изучать фото- и видеоматериалы, выявлять тексты экстремистской направленности, призывы к суициду, пропаганду нетрадиционных отношений, анализировать страницы сайтов, содержание аккаунтов в соцсетях.

Раньше специалистам Роскомнадзора приходилось вручную проводить мониторинг интернет-контента. За день они обрабатывали в среднем по сотне видео и сотне изображений. «Окулус» способен исследовать по 200 тысяч единиц контента в сутки. Таким образом, эффективность деятельности Роскомнадзора повышается в сотни раз. К 2025 году планируется доработка программы с добавлением ряда функций, например, таких, как распознавание действий людей.

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