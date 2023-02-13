Роскомнадзор сообщил о запуске системы поиска запрещенного контента

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Как пишет Infox со ссылкой на «Ведомости», тестирование «Окулуса» успешно прошло в декабре 2022 года. С января новую систему интегрируют с другими инструментами мониторинга.
В Главном радиочастотном центре, который стал заказчиком разработки системы, рассказали, что «Окулус» может распознавать изображения и символы, изучать фото- и видеоматериалы, выявлять тексты экстремистской направленности, призывы к суициду, пропаганду нетрадиционных отношений, анализировать страницы сайтов, содержание аккаунтов в соцсетях.
Раньше специалистам Роскомнадзора приходилось вручную проводить мониторинг интернет-контента. За день они обрабатывали в среднем по сотне видео и сотне изображений. «Окулус» способен исследовать по 200 тысяч единиц контента в сутки. Таким образом, эффективность деятельности Роскомнадзора повышается в сотни раз. К 2025 году планируется доработка программы с добавлением ряда функций, например, таких, как распознавание действий людей.