Роскомнадзор сообщил о запуске системы поиска запрещенного контента

Раньше специалистам Роскомнадзора приходилось вручную проводить мониторинг интернет-контента. За день они обрабатывали в среднем по сотне видео и сотне изображений. «Окулус» способен исследовать по 200 тысяч единиц контента в сутки. Таким образом, эффективность деятельности Роскомнадзора повышается в сотни раз. К 2025 году планируется доработка программы с добавлением ряда функций, например, таких, как распознавание действий людей.