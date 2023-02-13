Политолог высказался на тему того, что две российские ракеты якобы улетели в Румынию

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
По его словам, данный инцидент не является международным скандалом, однако его можно расценивать как некое предупреждение Молдавии и Румынии, пишет Pravda.Ru.
Подберезкин пояснил, что Россия начинает «приучать и Молдавию, и Румынию к тому, что „Калибры“ будут чаще там летать». Причем, если эти две страны продолжат поддерживать ВСУ, направляя туде наемников, вооруженные формирования и ударные части, то российские ракеты могут «летать не просто чаще, не просто мимо, а точнее».
«И та же Румыния с ее аэродромами и базами, где концентрируется помощь Украине, может стать целью, которая вполне допустима при проведении специальной военной операции (СВО)», — подытожил эксперт.