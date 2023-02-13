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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Политолог высказался на тему того, что две российские ракеты якобы улетели в Румынию

Сегодня, 14:52
Директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин прокомментировал сообщение украинских властей о нарушении воздушного пространства Румынии двумя российскими крылатыми ракетами «Калибр».

По его словам, данный инцидент не является международным скандалом, однако его можно расценивать как некое предупреждение Молдавии и Румынии, пишет Pravda.Ru.

Подберезкин пояснил, что Россия начинает «приучать и Молдавию, и Румынию к тому, что „Калибры“ будут чаще там летать». Причем, если эти две страны продолжат поддерживать ВСУ, направляя туде наемников, вооруженные формирования и ударные части, то российские ракеты могут «летать не просто чаще, не просто мимо, а точнее».

«И та же Румыния с ее аэродромами и базами, где концентрируется помощь Украине, может стать целью, которая вполне допустима при проведении специальной военной операции (СВО)», — подытожил эксперт.

#Политика
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