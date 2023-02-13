Политолог высказался на тему того, что две российские ракеты якобы улетели в Румынию

Подберезкин пояснил, что Россия начинает «приучать и Молдавию, и Румынию к тому, что „Калибры“ будут чаще там летать». Причем, если эти две страны продолжат поддерживать ВСУ, направляя туде наемников, вооруженные формирования и ударные части, то российские ракеты могут «летать не просто чаще, не просто мимо, а точнее».