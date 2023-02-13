Омский депутат Сокин держит второй «Центр компетенций» про запас ради грантов

По словам Сокина, у АНО с самого начала была задача и на перспективу: участвовать в грантовых программах. Организации такого типа могут претендовать на гранты через год после создания, так что у ЦКГС такая возможность есть с апреля прошлого года. Пока он ни в одной такой программе не участвовал, но депутат обещает, что все изменится в ближайшее время.