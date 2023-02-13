Омский депутат Сокин держит второй «Центр компетенций» про запас ради грантов

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Депутат Омского городского совета Алексей Сокин продолжает возглавлять сразу две организации, которые занимаются развитием городской среды. Их названия практически одинаковы («Центр компетенций по вопросам городской среды»), но статусы разные, и с мэрией Омска связан только один из «Центров».
Дело в том, что один из ЦКГС — бюджетное учреждение города Омска, созданное в 1994 году. Сокин его возглавляет с апреля 2020 года, и эта организация осуществляет закупки, заключает контракты, ведет судебные дела. Второй ЦКГС имеет уточнение в названии, «Омской области», и является автономной некоммерческой организацией. Он зарегистрирован в апреле 2021 года, его учредитель — Карина Тараканова, которая раньше была помощницей депутата Сокина, а сейчас работает под его началом в БУ ЦКГС.
Специализация АНО — «оказание социальных услуг», но никакой заметной деятельности эта организация не ведет. Сокин объяснил Городу55, что создал ее в том числе для соблюдения формальностей.
— Минстрой говорит: а региональный Центр компетенций где? Я отвечаю: давайте создадим общественную организацию с этими функциями, — объяснил депутат. — Здесь нужен сам факт наличия организации. А проводить через нее какие-то финансовые процессы нет необходимости, потому что как только открываются счета, начинаются расходы.
По словам Сокина, у АНО с самого начала была задача и на перспективу: участвовать в грантовых программах. Организации такого типа могут претендовать на гранты через год после создания, так что у ЦКГС такая возможность есть с апреля прошлого года. Пока он ни в одной такой программе не участвовал, но депутат обещает, что все изменится в ближайшее время.
Наконец, у АНО может быть и еще одна функция — запасного плацдарма для Сокина на случай, если он оставит свой пост в бюджетном учреждении. Напомним: в двух созывах Городского совета Сокин занимал пост вице-спикера, то есть был «депутатом на постоянной основе», с зарплатой.