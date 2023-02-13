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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Омский депутат Сокин держит второй «Центр компетенций» про запас ради грантов

13 февраля 2023, 11:38
Фото: пресс-служба Омского городского совета
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Автономная некоммерческая организация может понадобиться депутату и как запасной плацдарм на случай увольнения.

Депутат Омского городского совета Алексей Сокин продолжает возглавлять сразу две организации, которые занимаются развитием городской среды. Их названия практически одинаковы («Центр компетенций по вопросам городской среды»), но статусы разные, и с мэрией Омска связан только один из «Центров».

Дело в том, что один из ЦКГС — бюджетное учреждение города Омска, созданное в 1994 году. Сокин его возглавляет с апреля 2020 года, и эта организация осуществляет закупки, заключает контракты, ведет судебные дела. Второй ЦКГС имеет уточнение в названии, «Омской области», и является автономной некоммерческой организацией. Он зарегистрирован в апреле 2021 года, его учредитель — Карина Тараканова, которая раньше была помощницей депутата Сокина, а сейчас работает под его началом в БУ ЦКГС.

Специализация АНО — «оказание социальных услуг», но никакой заметной деятельности эта организация не ведет. Сокин объяснил Городу55, что создал ее в том числе для соблюдения формальностей.

— Минстрой говорит: а региональный Центр компетенций где? Я отвечаю: давайте создадим общественную организацию с этими функциями, — объяснил депутат. — Здесь нужен сам факт наличия организации. А проводить через нее какие-то финансовые процессы нет необходимости, потому что как только открываются счета, начинаются расходы.

По словам Сокина, у АНО с самого начала была задача и на перспективу: участвовать в грантовых программах. Организации такого типа могут претендовать на гранты через год после создания, так что у ЦКГС такая возможность есть с апреля прошлого года. Пока он ни в одной такой программе не участвовал, но депутат обещает, что все изменится в ближайшее время.

Наконец, у АНО может быть и еще одна функция — запасного плацдарма для Сокина на случай, если он оставит свой пост в бюджетном учреждении. Напомним: в двух созывах Городского совета Сокин занимал пост вице-спикера, то есть был «депутатом на постоянной основе», с зарплатой.

#Николай Эйхвальд#Городской Совет#Центр компетенций#Город#Новости
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