Омская полиция объявила розыск вандалов, разбивших остановку в центре города

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Сегодня, 13 февраля УМВД России по Омску сообщают, что на остановке «21-я Амурская» восстановлен порядок и все стекла заменены на новые. Отметим, что инцидент в полиции зарегистрировали по сообщениям в соцсетях. В настоящее время ведется проверка случившегося, а также поиск виновных.
«Остановку закрывать не будут, она продолжит работать, — сообщили в мэрии.
Напомним, что 12 февраля в соцсетях очевидцы рассказали, что вандалы разбили остановку «21-я Амурская». Фото с разбитым стеклом на входной двери опубликовали в группе «100 необычных мест Омска и Омской области».