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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Омская полиция объявила розыск вандалов, разбивших остановку в центре города

13 февраля 2023, 09:27
Фото: Город55
Остановка «21-я Амурская» восстановлена и готова к работе.

Сегодня, 13 февраля УМВД России по Омску сообщают, что на остановке «21-я Амурская» восстановлен порядок и все стекла заменены на новые. Отметим, что инцидент в полиции зарегистрировали по сообщениям в соцсетях. В настоящее время ведется проверка случившегося, а также поиск виновных.

«Остановку закрывать не будут, она продолжит работать, — сообщили в мэрии.

Напомним, что 12 февраля в соцсетях очевидцы рассказали, что вандалы разбили остановку «21-я Амурская». Фото с разбитым стеклом на входной двери опубликовали в группе «100 необычных мест Омска и Омской области».

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#Ксения Карагодина#Остановка#Вандалы#Мэрия#Полиция#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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