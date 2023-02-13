Омская полиция объявила розыск вандалов, разбивших остановку в центре города

Сегодня, 13 февраля УМВД России по Омску сообщают, что на остановке «21-я Амурская» восстановлен порядок и все стекла заменены на новые. Отметим, что инцидент в полиции зарегистрировали по сообщениям в соцсетях. В настоящее время ведется проверка случившегося, а также поиск виновных.