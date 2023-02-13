Омская область заняла 62 строчку в рейтинге качества жизни

В 2021 году Омская область занимала 66 место, набрав 41,175 бал. Это уже одиннадцатый по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах, составленный информагенством. Первые три места в списке занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На нижних строчках расположились Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва. Нет данных по четырем новым регионам России — Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.