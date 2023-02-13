Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
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Updated Сегодня, 04:30
Омская область заняла 62 строчку в рейтинге качества жизни в 2022 году, посчитали эксперты РИА Новости. Рейтинговый бал региона составил 44,817. Его считают исходя из комплексного анализа 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. При составлении рейтинга используют данные Росстата, Минздрава, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники.
В 2021 году Омская область занимала 66 место, набрав 41,175 бал. Это уже одиннадцатый по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах, составленный информагенством. Первые три места в списке занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На нижних строчках расположились Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва. Нет данных по четырем новым регионам России — Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.