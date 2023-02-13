Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:22

Published Сегодня, 02:22

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Омская область заняла 62 строчку в рейтинге качества жизни

13 февраля 2023, 02:22
Фото: 1MI
За году регион укрепил свои позиции, в 2021 область занимала 66 место.

Омская область заняла 62 строчку в рейтинге качества жизни в 2022 году, посчитали эксперты РИА Новости. Рейтинговый бал региона составил 44,817. Его считают исходя из комплексного анализа 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. При составлении рейтинга используют данные Росстата, Минздрава, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники.

В 2021 году Омская область занимала 66 место, набрав 41,175 бал. Это уже одиннадцатый по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах, составленный информагенством. Первые три места в списке занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На нижних строчках расположились Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва. Нет данных по четырем новым регионам России — Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.

Омск занял 12 место по численности населения среди 16 городов-миллионников
Узнать подробнее
2 место. ЦПЭ Омской области вошел в рейтинг Российского экспортного центра
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Экономика#Общество#Рейтинг#Рейтинги#Омск#Омская область
Подпишитесь
«Спичеры» и «монтажники»: как работали омичи, арестованные за взрыв в Новосибирске
Сегодня, 09:06
В Омске квадратный метр жилья за год подорожал в среднем на 20 тысяч
Сегодня, 08:15
В Омске контракт на обслуживание маршрута № 42 отдали прежнему перевозчику
Сегодня, 07:04
Светлану Студеникину сделают, наконец, третьим вице-спикером Омского горсовета
Сегодня, 05:45
Бургеры раздора. Как омичка и курьер доставку еды не поделили
Сегодня, 07:54