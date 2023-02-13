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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

«Нужно работать, чтобы жить…». Омское жилье попало в топ-5 самого недоступного

13 февраля 2023, 09:03
Фото: Город55

Омский рынок жилья оказался в топ-5 с самыми недоступными квартирами

В Омске характерна сравнительно высокая нагрузка на покупательскую аудиторию.

Аналитики предоставили рейтинг доступности жилья в регионах России, сообщают CUD.NEWS.

Эксперты Urbanus.ru и bnMAP.pro в совместном исследовании выяснили, что в городах «миллионниках» стоимость среднестатистической квартиры соответствует заработку горожанина за 10-13 лет.

Фото: cud.news

Средняя стоимость квартиры равна заработку за:

  • чуть больше 10 лет в Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе и Волгограде;
  • 10 лет и 6 месяцев в Новосибирске;
  • 11 лет и 8 месяцев в Краснодаре;
  • 12 лет и 3 месяца в Калининграде;
  • 12 лет и 9 месяцев в Омске;
  • 13 лет и 5 месяцев в Санкт-Петербурге;
  • 14 лет в Нижнем Новгороде;
  • 16 лет в Казани.

Напомним, что в федеральном рейтинге Омск оказался вторым по площади квартир в новостройках.

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#Ксения Карагодина#Недвижимость#Общество#Город#Статистика#Новости#Омск#Омская область#Россия
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