«Нужно работать, чтобы жить…». Омское жилье попало в топ-5 самого недоступного

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Аналитики предоставили рейтинг доступности жилья в регионах России, сообщают CUD.NEWS.
Эксперты Urbanus.ru и bnMAP.pro в совместном исследовании выяснили, что в городах «миллионниках» стоимость среднестатистической квартиры соответствует заработку горожанина за 10-13 лет.
Средняя стоимость квартиры равна заработку за:
Напомним, что в федеральном рейтинге Омск оказался вторым по площади квартир в новостройках.