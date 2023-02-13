Новая жизнь с нового года. Больше 40 тысяч омичей решили сменить работу с начала года

Ранее Город55 сообщал, за какую работу можно получать от 100 тысяч рублей в Омской области. Больше всех в регионе могут зарабатывать водители, продажники, машинисты и врачи. Средняя зарплата в Омской области, по данным Омскстата, при этом составляет 48 645 рублей.