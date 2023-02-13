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Posted Сегодня, 02:57

Published Сегодня, 02:57

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Новая жизнь с нового года. Больше 40 тысяч омичей решили сменить работу с начала года

13 февраля 2023, 02:57
Фото: 1MI
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В первый месяц года в Омской области больше 40 тысяч человек искали новую работу

По сравнению с аналогичным январем 2022 года, активность соискателей выросла на 4,9%.

В первый месяц 2023 года 40,8 тысяч соискателей в Омской области решили начать «новую жизнь», разместив или обновив свое резюме. Данные приводит сайт по поиску работы HeadHunter. По сравнению с аналогичным январем 2022 года, активность соискателей выросла на 4,9%.

Самые популярные сферы среди соискателей — это продажи (12% от общего количества резюме в регионе), административный персонал (9%), транспорт и логистика (7%).

При этом, заметнее всего выросла активность в поиске новой работы по сравнению с прошлым годом у соискателей из сферы «инсталляции и сервис» (+125% в январе 2023 относительно января 2022). На втором месте — бухгалтеры (+35,4%). Следом за ними идут ИТ-специалисты (+32%).

Снизилось число открытых и обновленных резюме в таких направлениях как «добыча сырья» (-84,7%), «банки, инвестиции, лизинг» (-82,8%), «высший менеджмент» (-77,2%), «автомобильный бизнес» (-54%), «искусство, развлечения, масс-медиа» (-50%), «спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (-39%).

Ранее Город55 сообщал, за какую работу можно получать от 100 тысяч рублей в Омской области. Больше всех в регионе могут зарабатывать водители, продажники, машинисты и врачи. Средняя зарплата в Омской области, по данным Омскстата, при этом составляет 48 645 рублей.

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