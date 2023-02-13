На Левобережье Омска завершили строительство 23-этажного дома

23-этажный дом №5 расположен на бульваре Кузьмина, 15. Общая площадь жилых помещений составила 9452,2 кв. м. Отметим, что в новостройке есть подземный этаж. Застройщик объекта — ООО «Сибградстрой Инвест». Разрешение на ввод в эксплуатацию выдал департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска.