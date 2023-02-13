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Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

На Левобережье Омска завершили строительство 23-этажного дома

13 февраля 2023, 15:24
Фото: Город55
Объект рассчитан на 187 квартир.

В Омске готов к эксплуатации новый жилой дом на Левом берегу, об этом сообщили в мэрии Омска.

23-этажный дом №5 расположен на бульваре Кузьмина, 15. Общая площадь жилых помещений составила 9452,2 кв. м. Отметим, что в новостройке есть подземный этаж. Застройщик объекта — ООО «Сибградстрой Инвест». Разрешение на ввод в эксплуатацию выдал департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска.

Напомним, что в Омске появится еще один дом в жилом квартале в Нефтяниках. Новостройка расположится в районе улиц Малиновского, Тюленина и проспекта Королева.

От 106 тысяч за квадратный метр. В Омске сдали в эксплуатацию новый дом
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#Ксения Карагодина#Департамент строительства#Новостройка#Новый дом#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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