Московская область в 2022 году лидировала по объемам жилищного строительства

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Как сообщила министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина, строительство жилья является важной частью экономики Московской области, но при этом главное — не число введенных квадратных метров, а комфорт и качество жизни, создание современной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», пишет 360tv.ru.
Она отметила, что в минувшем году было обновлено пятьдесят пять общественных территорий, активно строятся парки и скверы, облагораживаются набережные и организуются новые пешеходные зоны. В частности, в Бронницах, Истре, Клину и Лобне такие проекты были осуществлены на средства, полученные после победы во всероссийском конкурсе среди малых городов и исторических поселений.
Кроме того, активно идет переселение людей из аварийного жилья — в частности, в минувшем году переехать в новые квартиры получили возможность более 3,2 тысячи человек. А в этом году в рамках поручения главы Московской области Андрея Воробьева планируется расселить более двухсот тысяч квадратных метров.