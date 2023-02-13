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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Московская область в 2022 году лидировала по объемам жилищного строительства

Сегодня, 09:43
На территории Подмосковья в минувшем году было введено свыше четырнадцати миллионов квадратных метров жилых площадей, благодаря чему по итогам двенадцати месяцев регион подтвердил национальное лидерство по объемам жилищного строительства.

Как сообщила министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина, строительство жилья является важной частью экономики Московской области, но при этом главное — не число введенных квадратных метров, а комфорт и качество жизни, создание современной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», пишет 360tv.ru.

Она отметила, что в минувшем году было обновлено пятьдесят пять общественных территорий, активно строятся парки и скверы, облагораживаются набережные и организуются новые пешеходные зоны. В частности, в Бронницах, Истре, Клину и Лобне такие проекты были осуществлены на средства, полученные после победы во всероссийском конкурсе среди малых городов и исторических поселений.

Кроме того, активно идет переселение людей из аварийного жилья — в частности, в минувшем году переехать в новые квартиры получили возможность более 3,2 тысячи человек. А в этом году в рамках поручения главы Московской области Андрея Воробьева планируется расселить более двухсот тысяч квадратных метров.

#Общество
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