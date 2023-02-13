Московская область в 2022 году лидировала по объемам жилищного строительства

Она отметила, что в минувшем году было обновлено пятьдесят пять общественных территорий, активно строятся парки и скверы, облагораживаются набережные и организуются новые пешеходные зоны. В частности, в Бронницах, Истре, Клину и Лобне такие проекты были осуществлены на средства, полученные после победы во всероссийском конкурсе среди малых городов и исторических поселений.