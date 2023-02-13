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Published Сегодня, 14:43

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Updated Сегодня, 14:45

Мэрия Омска начала поиск подрядчиков для ремонта двух старейших школ

13 февраля 2023, 14:43
Фото: Город55
На ремонт двух учебных заведений выделили около 200 тысяч рублей.

Омский департамент строительства ищет подрядчиков, которые начнут ремонтные работы в школе № 3 на ул. Руставели, 1 и гимназии № 75 на ул. Крылова, 4а. Согласно информации на портале «Госзакупки» заявки принимаются до 20 февраля, а 22 февраля уже будут подведены итоги аукциона.

Начальная стоимость ремонта в школе №3 составила более 83 миллионов рублей, а в гимназии №75 около 114 миллионов рублей.

Отметим, что в учебных заведениях:

  • в стенах и фундаменте заделают трещины;
  • полностью отремонтируют площадки, крыльцо и крыши;
  • обновят системы электроснабжения, отопления, вентиляции и водоотведения;
  • обновят двери, стены, потолки и пол;
  • поставят перегородки в санузлах;
  • сделают новые ограждения лестничных клеток с многоуровневыми перилами.

Ремонтные работы планируют закончить до 1 декабря 2023 года.

Напомним, что в Омске идет ремонт гимназии № 88, в которой рабочие обнаружили серьезные дефекты, из-за которых здание школы могло обрушиться.

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#Ксения Карагодина#Капремонт#Ремонт школ#Капитальный ремонт школ#Гимназия#Общество#Город#Происшествия#Строительство#Новости#Омск#Омская область#Поиск
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