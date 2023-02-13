Мэрия Омска начала поиск подрядчиков для ремонта двух старейших школ

Омский департамент строительства ищет подрядчиков, которые начнут ремонтные работы в школе № 3 на ул. Руставели, 1 и гимназии № 75 на ул. Крылова, 4а. Согласно информации на портале «Госзакупки» заявки принимаются до 20 февраля, а 22 февраля уже будут подведены итоги аукциона.