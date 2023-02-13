Мэрия Омска начала поиск подрядчиков для ремонта двух старейших школ

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Омский департамент строительства ищет подрядчиков, которые начнут ремонтные работы в школе № 3 на ул. Руставели, 1 и гимназии № 75 на ул. Крылова, 4а. Согласно информации на портале «Госзакупки» заявки принимаются до 20 февраля, а 22 февраля уже будут подведены итоги аукциона.
Начальная стоимость ремонта в школе №3 составила более 83 миллионов рублей, а в гимназии №75 около 114 миллионов рублей.
Отметим, что в учебных заведениях:
Ремонтные работы планируют закончить до 1 декабря 2023 года.
Напомним, что в Омске идет ремонт гимназии № 88, в которой рабочие обнаружили серьезные дефекты, из-за которых здание школы могло обрушиться.