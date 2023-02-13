Корпорация МСП окажет поддержку высокотехнологичным предприятиям

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:30
В 2023 году поддержку на сумму не менее 15 млрд рублей могут получить более 100 компаний, сообщает ТАСС.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что по результатам исполнения программы льготного кредитования высокотехнологичных компаний в 2022 году составителями были приняты изменения, которые делают проще условия участия в программе. Так, список документов, обязательных для подтверждения инновационности проекта, был сокращен. Сняты ограничения по числу кредитных договоров в рамках программы, упрощены правила расчета темпов роста выручки и определения главного вида деятельности заявителя. Также стало известно, что специалисты корпорации предоставляют предприятиям помощь в подготовке необходимого для кредитной организации пакета документов, добавил Исаевич.
В данный момент заявки можно оформлять в электронном виде через цифровую платформу МСП.РФ, далее они поступают в МСП Банк. Приоритетными для получения финансовой поддержки считаются предприятия из 16 отраслей.
Обратиться за поддержкой могут предприятия малого и среднего бизнеса, чья работа связана с искусственным интеллектом, коммуникационными технологиями, интернетом вещей, новыми производственными и генетическими технологиями, биотехнологиями и фармацевтикой, технологиями новых материалов и веществ.
Все заявки изучает экспертный совет, где, помимо Корпорации МСП, задействованы представители регионов, «Сколково», Фонда содействия инновациям, Агентства стратегических инициатив и прочие организации.
Льготную программу кредитования высокотехнологичного малого и среднего бизнеса реализует МСП Банк совместно с Минэкономразвития в ходе исполнения федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO».
В соответствии с постановлением Правительства РФ участникам необходимо соблюсти ряд критериев: входить в число 16 приоритетных отраслей, принадлежать к категории субъектов МСП, подтвердить годовую выручку в размере от 100 миллионов рублей и ее среднегодовой прирост не менее 12%, а также обладать правами на результаты интеллектуальной деятельности.