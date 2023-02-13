Корпорация МСП окажет поддержку высокотехнологичным предприятиям

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что по результатам исполнения программы льготного кредитования высокотехнологичных компаний в 2022 году составителями были приняты изменения, которые делают проще условия участия в программе. Так, список документов, обязательных для подтверждения инновационности проекта, был сокращен. Сняты ограничения по числу кредитных договоров в рамках программы, упрощены правила расчета темпов роста выручки и определения главного вида деятельности заявителя. Также стало известно, что специалисты корпорации предоставляют предприятиям помощь в подготовке необходимого для кредитной организации пакета документов, добавил Исаевич.