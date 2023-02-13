Как приучить к расчесыванию длинношерстых кошек

Для расчесывания нужно приготовить массажную щетку, перчатки и любимое лакомство питомца. Если кошка привыкла к процедуре и не сопротивляется, то можно использовать фурминатор. Если убирать с помощью этого инструмента каждую неделю шерсть с питомца, то в доме ее практически не будет оставаться. Щетка-перчатка в этом отношении малоэффективна.