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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Как приучить к расчесыванию длинношерстых кошек

Сегодня, 09:29
Процесс линьки у домашних кошек не прекращается на протяжении всего года. Питомцев с длинной шерстью необходимо приучить к обязательному расчесыванию.

Если вовремя не вычесать у кошки шерсть, то могут образоваться колтуны. Из-за них на коже домашнего животного появляются мокнущие раны, пишет Общественная служба новостей. Также комки шерсти могут образовываться в желудке и мешать работе пищеварительного тракта.

Чтобы предотвратить подобные неприятности, кошек нужно расчесывать, даже если они не особо жалуют эту процедуру и убегают. Не следует ловить их, чтобы причесать против воли. Нужно набраться терпения и внутренне настроиться на это чуткое животное.

Для расчесывания нужно приготовить массажную щетку, перчатки и любимое лакомство питомца. Если кошка привыкла к процедуре и не сопротивляется, то можно использовать фурминатор. Если убирать с помощью этого инструмента каждую неделю шерсть с питомца, то в доме ее практически не будет оставаться. Щетка-перчатка в этом отношении малоэффективна.

Специалисты рекомендуют хранить инструменты для вычесывания рядом с кошачьей мятой, чтобы они пропитались приятным запахом и не вызывали у питомца дурных ассоциаций.

Чем раньше приучить кошку к расчесыванию, тем лучше. Процедуру лучше проводить после обеда, когда домашнее животное сыто и хочет спать. Во время расчесывания с питомцев нужно разговаривать, а движения совершать неспешно.

За каждый взмах питомца нужно хвалить и предлагать лакомство. Кошки не любят, когда во время вычесывания их переворачивают на спину – чтобы прочесать животик, лучше поставить питомца на задние лапы.

Если шерсть будет электризоваться, то ее нужно пригладить рукой или массажной щеткой. После завершения процедуры животное обязательно должно получить поощрение.

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