Как при выборе котенка определить его здоровье

Общественная служба новостей делится советами по выбору здорового котенка. Следует отметить, что здоровье будущего питомца можно определить по его внешнему виду и поведению. Так, здоровое животное должно быть активным, без проблем реагировать на звуки и движения. Многое о состоянии котенка может рассказать и его шерсть – у здоровых животных она блестящая и шелковистая. Важно, чтобы на коже не было перхоти, блох и черных крупинок. Глазки должны быть чистыми и ясными, а ноздри – сухими и симметричными.