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Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Как при выборе котенка определить его здоровье

Сегодня, 10:10
Принимая решение завести котенка, нужно заранее обдумать все вопросы, связанные с воспитанием и содержанием домашнего питомца. Важно предусмотреть возможные временные трудности и материальные затраты.

Общественная служба новостей делится советами по выбору здорового котенка. Следует отметить, что здоровье будущего питомца можно определить по его внешнему виду и поведению. Так, здоровое животное должно быть активным, без проблем реагировать на звуки и движения. Многое о состоянии котенка может рассказать и его шерсть – у здоровых животных она блестящая и шелковистая. Важно, чтобы на коже не было перхоти, блох и черных крупинок. Глазки должны быть чистыми и ясными, а ноздри – сухими и симметричными.

Другими признаками здоровья является отсутствие соплей и чихания, запаха из пасти и слюноотделения. У здоровых котят язык розовый, а ушки – чистые, без корочек и выделений.

На туловище котенка не должно быть изъянов, оно должно быть пропорциональным. Будущему владельцу важно знать, чем питался котенок в подсосный период, а также как протекала беременность кошки. В рационе обязательно должны быть овощи, кисломолочные и мясные продукты.

Лучше всего брать котят 2,5-3 месяцев от роду. В этом возрасте животное должно получить первую прививку и однократную дозу средства против глистов. Все эти сведения должны содержаться в паспорте питомца.

Наличие глистов можно определить по состоянию живота. Если он раздут, скорее всего, у животного есть глисты. Анус должен быть сухой, без припухлостей и покраснений.

Если котенок ведет себя на руках спокойно и дружелюбно, то его нужно брать. Это значит, что животное само выбрало себе хозяина.

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