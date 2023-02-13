Качество жизни, рост цен и «недоступность» жилья. Омск сегодня

В Омске за год выросла стоимость квартир. В конце 2022 года стоимость квадратного метра в новостройках составила 89,4 тысяч рублей, а в конце 2021 года квадратный метр в новостройках стоил 68,9 тысяч рублей. На вторичном рынке стоимость увеличилась с 62,5 до 80,3 тысяч за квадратный метр. На сайтах по продаже недвижимости «однушка» на 42 квадратных метра стоит 4 миллиона рублей. Отметим, что это по 95 238 рублей за квадрат.