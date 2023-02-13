Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Качество жизни, рост цен и «недоступность» жилья. Омск сегодня

13 февраля 2023, 13:59
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В рейтинге качества жизни Омская область заняла 62 строчку

В Омске рейтинговый бал составил 44,817. Отметим, что за год регион укрепил свои позиции. Баллы считали исходя из комплексного анализа 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. При составлении рейтинга использовали данные Росстата, Минздрава, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники. Напомним, что еще в 2021 Омская область занимала 66 место.

Омская область заняла 62 строчку в рейтинге качества жизни
Узнать подробнее

Новость №2. Квадратный метр жилья в Омске подорожал в среднем на 20 тысяч за год

В Омске за год выросла стоимость квартир. В конце 2022 года стоимость квадратного метра в новостройках составила 89,4 тысяч рублей, а в конце 2021 года квадратный метр в новостройках стоил 68,9 тысяч рублей. На вторичном рынке стоимость увеличилась с 62,5 до 80,3 тысяч за квадратный метр. На сайтах по продаже недвижимости «однушка» на 42 квадратных метра стоит 4 миллиона рублей. Отметим, что это по 95 238 рублей за квадрат.

В Омске квадратный метр жилья за год подорожал в среднем на 20 тысяч
Узнать подробнее

Новость №3. Омское жилье попало в пятерку самого недоступного

Аналитики составили рейтинг доступности жилья в регионах России, сообщают CUD.NEWS. Эксперты Urbanus.ru и bnMAP.pro в совместном исследовании выяснили, что стоимость среднестатистической квартиры в городах «миллионниках» соответствует заработку горожанина за 10-13 лет. Отметим, что для Омска характерна сравнительно высокая нагрузка на покупательскую аудиторию. В Омске средняя стоимость квартиры равна заработку горожанина за 12 лет и 9 месяцев.

«Нужно работать, чтобы жить…». Омское жилье попало в топ-5 самого недоступного
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Омск сегодня#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
Подпишитесь
«Спичеры» и «монтажники»: как работали омичи, арестованные за взрыв в Новосибирске
Сегодня, 09:06
В Омске квадратный метр жилья за год подорожал в среднем на 20 тысяч
Сегодня, 08:15
В Омске контракт на обслуживание маршрута № 42 отдали прежнему перевозчику
Сегодня, 07:04
Омский депутат Сокин держит второй «Центр компетенций» про запас ради грантов
Сегодня, 11:38
Готовим «наличку». В Омске стоимость проезда увеличат еще 16 перевозчиков
Сегодня, 10:26
Будет отстаивать позицию. Омский «Магнит» будет судиться из-за субботников
Сегодня, 11:51