Качество жизни, рост цен и «недоступность» жилья. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Новость №1. В рейтинге качества жизни Омская область заняла 62 строчку
В Омске рейтинговый бал составил 44,817. Отметим, что за год регион укрепил свои позиции. Баллы считали исходя из комплексного анализа 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. При составлении рейтинга использовали данные Росстата, Минздрава, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники. Напомним, что еще в 2021 Омская область занимала 66 место.
Новость №2. Квадратный метр жилья в Омске подорожал в среднем на 20 тысяч за год
В Омске за год выросла стоимость квартир. В конце 2022 года стоимость квадратного метра в новостройках составила 89,4 тысяч рублей, а в конце 2021 года квадратный метр в новостройках стоил 68,9 тысяч рублей. На вторичном рынке стоимость увеличилась с 62,5 до 80,3 тысяч за квадратный метр. На сайтах по продаже недвижимости «однушка» на 42 квадратных метра стоит 4 миллиона рублей. Отметим, что это по 95 238 рублей за квадрат.
Новость №3. Омское жилье попало в пятерку самого недоступного
Аналитики составили рейтинг доступности жилья в регионах России, сообщают CUD.NEWS. Эксперты Urbanus.ru и bnMAP.pro в совместном исследовании выяснили, что стоимость среднестатистической квартиры в городах «миллионниках» соответствует заработку горожанина за 10-13 лет. Отметим, что для Омска характерна сравнительно высокая нагрузка на покупательскую аудиторию. В Омске средняя стоимость квартиры равна заработку горожанина за 12 лет и 9 месяцев.