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Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Из-за неубранного снега у многоэтажек нужно обращаться в ТСЖ или управляющую компанию

Сегодня, 07:45
Сугробы снега, покрытые льдом тротуары и дороги, опасные сосульки, свисающие с крыш домов – все это является причиной травмирования граждан, аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.

Общественная служба новостей выяснила, куда нужно обращаться, чтобы очистить крыши и тротуары. Оказалось, что благодаря наличию своей метеослужбы коммунальщикам заранее известен прогноз погоды, и они заблаговременно могут подготовиться к снегопадам.

Согласно общему правилу, за частную территорию несет ответственность ее владелец, за муниципальную – местная администрация, за федеральную – государство. Однако, когда речь идет о территориях возле многоэтажек, то следить за ними должны управляющие компании. Если они будут пренебрегать своими обязанностями, то их могут привлечь к ответственности.

Согласно законодательству, собственники квартир заключают договоры с ТСЖ или управляющей организацией и оплачивают их услуги по квитанции. В договоре есть положение об обязанностях по очистке придомовой территории в зимний сезон. Если компания или ТСЖ не делают этого, то собственники жилья вправе подать жалобу в контрольные органы. Документ будет рассмотрен в течение 30 дней. Также можно подать заявление в объединенную диспетчерскую службу, которая обязана оперативно принять надлежащие меры. Если и в этом случае ТСЖ или управляющая компания ничего не сделают, что можно подать жалобу в Мосжилинспекцию или единую справочную служба Правительства Москвы. При этом важно зафиксировать все факты некачественного обслуживания и всем домом выдвинуть требование о перерасчете.

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