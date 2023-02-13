Халатность охранника. Чиновники объяснили отключение света в омской «Птичьей гавани»

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
В министерстве природных ресурсов Омской области объяснили отключение света в природном парке "Птичья гавань" раньше положенного времени. Причиной стала халатность охранника.
«В соответствии с положением о природном парке „Птичья Гавань“, в целях создания благоприятной среды обитания животных и сохранения их биоразнообразия, искусственное освещение при отсутствии людей на территории парка отключается. По факту отключения освещения 11 февраля сообщаем, что охранник природного парка не убедился в отсутствии посетителей и отключил освещение», — сообщили в региональном минприроды.
В ведомстве добавили, охранника привлекут к ответственности за халатное отношение к своим обязанностям.
На отсутствие освещения в вечернее время обратили внимание жители Омска в минувшие выходные. В социальных сетях горожане рассказали, что им не удалось покататься на лыжах и с горки, так как было темно, хотя согласно графику работы парк в это время был еще открыт.