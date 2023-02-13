Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Халатность охранника. Чиновники объяснили отключение света в омской «Птичьей гавани»

13 февраля 2023, 04:52
Фото: 1MI
Иллюстрация

Отключение света раньше времени в омской «Птичьей гавани» объяснили халатностью

На минувших выходных омичи сообщили об отсутствии освещения в природном парке в часы работы.

В министерстве природных ресурсов Омской области объяснили отключение света в природном парке "Птичья гавань" раньше положенного времени. Причиной стала халатность охранника.

«В соответствии с положением о природном парке „Птичья Гавань“, в целях создания благоприятной среды обитания животных и сохранения их биоразнообразия, искусственное освещение при отсутствии людей на территории парка отключается. По факту отключения освещения 11 февраля сообщаем, что охранник природного парка не убедился в отсутствии посетителей и отключил освещение», — сообщили в региональном минприроды.

В ведомстве добавили, охранника привлекут к ответственности за халатное отношение к своим обязанностям.

На отсутствие освещения в вечернее время обратили внимание жители Омска в минувшие выходные. В социальных сетях горожане рассказали, что им не удалось покататься на лыжах и с горки, так как было темно, хотя согласно графику работы парк в это время был еще открыт.

«Отключил все». Омичи пожаловались на отсутствие освещения в «Птичьей гавани»
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Птичья гавань#Освещение#Уличное освещение#Парк#Парки#Город#Омск
Подпишитесь
«Спичеры» и «монтажники»: как работали омичи, арестованные за взрыв в Новосибирске
Сегодня, 09:06
В Омске квадратный метр жилья за год подорожал в среднем на 20 тысяч
Сегодня, 08:15
В Омске контракт на обслуживание маршрута № 42 отдали прежнему перевозчику
Сегодня, 07:04
Светлану Студеникину сделают, наконец, третьим вице-спикером Омского горсовета
Сегодня, 05:45
Омская область заняла 62 строчку в рейтинге качества жизни
Сегодня, 02:22
Бургеры раздора. Как омичка и курьер доставку еды не поделили
Сегодня, 07:54