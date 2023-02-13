Госдума: Для работающих студентов введен налоговый вычет

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В своем обращении Федоров указал, что многие студенты часто совмещают работу с учебой в ВУЗе. Об этом пишет RT.
Он считает, что учеба на очном отделении университета совместно с трудовой деятельностью представляет собой высокую нагрузку. Поэтому он просит рассмотреть вопрос о введении налогового вычета. Для этого необходимо уменьшить на 0,5 размера регионального МРОТ налоговой базы при начислении НДФЛ с зарплатой в отношении тех лиц, которые совмещают работу с очным обучением.