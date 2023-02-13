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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Госдума: Для работающих студентов введен налоговый вычет

Сегодня, 15:30
Депутат Госдумы Евгений Федоров выдвинул предложение о введении налоговой льготы для тех граждан, которые совмещают обучение с работой. Копия данного обращения направлена на имя главы Минтруда Антона Котякова.

В своем обращении Федоров указал, что многие студенты часто совмещают работу с учебой в ВУЗе. Об этом пишет RT.

Он считает, что учеба на очном отделении университета совместно с трудовой деятельностью представляет собой высокую нагрузку. Поэтому он просит рассмотреть вопрос о введении налогового вычета. Для этого необходимо уменьшить на 0,5 размера регионального МРОТ налоговой базы при начислении НДФЛ с зарплатой в отношении тех лиц, которые совмещают работу с очным обучением.

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