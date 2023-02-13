Эксперт предупредил, что Соединенные Штаты готовят боевиков для отправки в Россию

“Мы уже проходили все это на Северном Кавказе. И наши спецслужбы регулярно вскрывают бандячейки - можно назвать их филиалами ЦРУ - на территории РФ, идут аресты, вскрытие тайников и так далее. У нас огромнейший опыт противодействия террористам. Просто будет больший объем работы и к этому нужно готовиться и относиться очень серьезно всем, в том числе обывателям”, - заключил специалист.