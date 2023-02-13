Эксперт предупредил, что Соединенные Штаты готовят боевиков для отправки в Россию

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
По его словам, в Вашингтоне понимают, что поставок оружия Киеву недостаточно для победы над РФ, поэтому они готовы идти дальше. Об этом пишет Pravda.Ru.
“Американцы - мастера государственных переворотов. Они много раз отрабатывали свои технологии в странах по всему миру”, - отметил Дандыкин.
Эксперт считает, что ради удовлетворения своих интересов американцы готовы на все, в том числе и на терроризм. Более того, подобный опыт, в рамках украинского конфликта, у них уже есть - подрыв “Северных потоков” и Крымского моста. Но и российская сторона тоже знает, как бороться с такими диверсиями.
“Мы уже проходили все это на Северном Кавказе. И наши спецслужбы регулярно вскрывают бандячейки - можно назвать их филиалами ЦРУ - на территории РФ, идут аресты, вскрытие тайников и так далее. У нас огромнейший опыт противодействия террористам. Просто будет больший объем работы и к этому нужно готовиться и относиться очень серьезно всем, в том числе обывателям”, - заключил специалист.