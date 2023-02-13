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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

ЕК: инфляция в еврозоне на текущий год снизилась до 5,6%

Сегодня, 15:25
По данным прогноза по экономике, предоставленным Еврокомиссией на зимний период, инфляция в еврозоне в 2023 году составляет 5,6%. Известно, что по данным прогноза на осенний период ее значение достигало 6,1%.

В отчете ведомства сообщается о пересмотре прогностических данных касаемо инфляции и изменении их значений на более низкие — в сравнении со значениями осеннего периода.

Представители ведомства подчеркивают, что снижение значений инфляции обусловлено изменением ситуации на рынке энергетики стран ЕС. Также в тексте отчета представлены данные прогнозов за минувший год – 8,4% и 2024 год — 2,5%, пишет Russian.rt.com.

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