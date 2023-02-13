ЕК: инфляция в еврозоне на текущий год снизилась до 5,6%

По данным прогноза по экономике, предоставленным Еврокомиссией на зимний период, инфляция в еврозоне в 2023 году составляет 5,6%. Известно, что по данным прогноза на осенний период ее значение достигало 6,1%.