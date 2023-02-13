ЕК: инфляция в еврозоне на текущий год снизилась до 5,6%

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В отчете ведомства сообщается о пересмотре прогностических данных касаемо инфляции и изменении их значений на более низкие — в сравнении со значениями осеннего периода.
Представители ведомства подчеркивают, что снижение значений инфляции обусловлено изменением ситуации на рынке энергетики стран ЕС. Также в тексте отчета представлены данные прогнозов за минувший год – 8,4% и 2024 год — 2,5%, пишет Russian.rt.com.