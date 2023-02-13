Будет отстаивать позицию. Омский «Магнит» будет судиться из-за субботников

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Региональный оператор «Магнит» отреагировал на новость о том, что Арбитражный суд Омской области отклонил апелляцию компании в вопросе вывоза мусора после субботников. Компания настаивает на том, что она не обязана это делать и даже не имеет на это права.
«Сегодня, к сожалению, законодательно, вопрос вывоза растительных отходов до сих пор не урегулирован. И, действительно, во всех субъектах Федерации на эту тему идут споры», — признает регоператор.
В качестве подтверждения своей правоты «Магнит» привел несколько случаев из судебной практики, когда суды первых инстанций признавали действия «мусорных» операторов незаконными, однако в последствии суды вставали именно на сторону регоператоров. В частности, в декабре 2021 года Восьмой арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции. Арбитраж установил, что регоператор вывозит отходы исключительно из контейнеров и емкостей, внесенных в муниципальный реестр и Террсхему Омской области. Уборку мусора с придомовых территорий обязаны осуществлять УК или ТСЖ — в том числе сюда относится и мусор после субботников.
А в январе 2022 года Арбитражный суд Омской области рассмотрел дело по заявлению УК «ЖКО „6-й Микрорайон“, в котором управляющая компания пыталась взыскать с регоператора убытки, понесенные якобы в связи с неисполнением обязанности регионального оператора по вывозу ТКО, подразумевая под этими отходами именно мусор, собранный на субботниках. Арбитражный суд встал на сторону регоператора.
«В данном случае речь также идет о частной ситуации, решение суда первой инстанции не вступило в силу. Регоператор будет отстаивать свою позицию в высшей инстанции», — отметили в пресс-службе «Магнита».
Ранее в омском УФАС сообщили, что Арбитражный суд Омской области подтвердил позицию ведомства по поводу доминирующего положения регоператора на рынке. В суде посчитали, что «Магнит» незаконно отказался от вывоза мусора после субботников.