Будет отстаивать позицию. Омский «Магнит» будет судиться из-за субботников

В качестве подтверждения своей правоты «Магнит» привел несколько случаев из судебной практики, когда суды первых инстанций признавали действия «мусорных» операторов незаконными, однако в последствии суды вставали именно на сторону регоператоров. В частности, в декабре 2021 года Восьмой арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции. Арбитраж установил, что регоператор вывозит отходы исключительно из контейнеров и емкостей, внесенных в муниципальный реестр и Террсхему Омской области. Уборку мусора с придомовых территорий обязаны осуществлять УК или ТСЖ — в том числе сюда относится и мусор после субботников.