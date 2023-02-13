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На торги выставлено белгородское предприятие "Белый сад"

13 февраля 2023, 11:27
Фото: pxhere.com
Одно из крупнейших садоводческих предприятий Белгородской области, ООО «Белый сад», выставили на открытые торги в рамках процедуры банкротства.

Продажу осуществляет конкурсный управляющий. Банк непрофильных активов «Траст» является основным кредитором ООО «Белый сад». Сбор заявок пройдет до 16 марта. Всё имущество продается единым лотом с начальной ценой около 253 млн руб.

Под управлением «Белого сада» находится 551 га плодового сада. Яблоневый сад занимает 300 га, в нем представлено 27 сортов; еще 6 га отведено под черешню девяти сортов. Предприятие на 80% обеспечено собственной сельхозтехникой. Участки оснащены системой орошения, водозабор обеспечивают скважины, установлено два резервных бассейна. Общий урожай по итогам первого полугодия 2022 года составил 25 тыс. т.

Компания является значимым работодателем в регионе, штат насчитывает более 100 сотрудников.

Ссылка на торги.

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