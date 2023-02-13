На торги выставлено белгородское предприятие "Белый сад"

Под управлением «Белого сада» находится 551 га плодового сада. Яблоневый сад занимает 300 га, в нем представлено 27 сортов; еще 6 га отведено под черешню девяти сортов. Предприятие на 80% обеспечено собственной сельхозтехникой. Участки оснащены системой орошения, водозабор обеспечивают скважины, установлено два резервных бассейна. Общий урожай по итогам первого полугодия 2022 года составил 25 тыс. т.