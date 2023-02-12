Заказное убийство жены, визит Медведева в Омск, нехватка мест на кладбищах

Впрочем, нельзя только выбросы винить в плохом состоянии омской экологии. На неделе были еще интересные события по теме. Например, выяснилось, что большинство деревьев, которые высадили на Зеленом острове и Бударина, не прижилось. Так называемое «компенсационное озеленение» не сработало. Саженцы просто погибли. Вот это благоустройство! Параллельно региональный лесхоз отчитался о работе волонтеров в прошлом году. В Омской области они высадили почти миллион деревьев.