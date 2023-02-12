Заказное убийство жены, визит Медведева в Омск, нехватка мест на кладбищах

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В среду вечером Город55 узнал о предотвращении заказного убийства. Супруг не хотел делить имущество при разводе, а также оставлять дочку с матерью, поэтому заплатил знакомому за убийство. Правоохранители успели предотвратить преступление. Выяснилось, задержанным оказался египетский бизнесмен с двойным гражданством. Нам удалось узнать даже причину развода супругов. У подозреваемого была молодая любовница.
Позже бизнесмен заявил, что наем киллера — это розыгрыш. Судья не поверил и заключил мужчину в СИЗО на два месяца. На следующий день в распоряжении Города55 оказалась фотография, которая якобы доказывала убийство жены. На снимке — труп, перерезанное горло, кровь. Через сутки после задержания подозреваемого вызвался «приютить» брат из Швейцарии. Он связался с омскими силовиками. Однако из стен СИЗО улететь за границу непросто.
9 февраля в Новосибирске обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. Не обошлось без жертв. Причина — взрыв газа. Казалось бы, при чем тут Омск… Именно в нашем городе нашли компании, которые могли иметь отношение к происшествию. Следователи установили личности двух подозреваемых омичей. Их объявили в розыск.
Мужчину и женщину удалось задержать. Возбуждено уголовное дело. Омичи дали показания. Рассказали, что меняли трубы перед взрывом, назвали компанию-работодателя. Позже силовики опубликовали данные о задержанных: 45-летняя Ирина Урбах и 24-летний Евгений Кавун, работали на ООО «Межрегионгаз Сервис».
Сначала под стражу заключили омичку, следующие два месяца она проведет в СИЗО. Затем аналогичное решение суд принял в отношении мужчины.
После трагедии в Новосибирске в Омской области стартовал усиленный мониторинг газовых сетей.
9 февраля стало известно, что девушка упала с моста имени 60-летия ВЛКСМ. От полученных травм скончалась. Через несколько часов силовики установили личность погибшей. Ею оказалась 34-летняя жительница рабочего поселка Саргатское. Позже Городу55 стали известны подробности из жизни девушки. Буквально за неделю до трагедии она родили ребенка. Из роддома маму и малыша выписали за два дня до смерти. Женщина ушла из дома рано утром, родственники забеспокоились и заявили в полицию. Смертельное падение видели свидетели.
В начале недели стали известны омские организации, которых хотели лишить отсрочки от частичной мобилизации. Компаний 10 и мы опубликовали полный список здесь. Тем временем сенатор Совета Федерации от Омской области Дмитрий Перминов прокомментировал слухи о второй волне частичной мобилизации в России. Информацию опроверг.
В среду из нашего региона в зону СВО отправился очередной отряд. Параллельно родственники призывников рассказывают о погибших. Так, 10 февраля объявлено о смерти газорезчика Алексея Макарова. У него остались жена и маленькая дочь. Увековечить память Глеба Смаженного, воспитанника омского «Авангарда», погибшего весной прошлого года, предложили депутаты омского горсовета. Мемориальные доски планируют установить в родной гимназии Глеба. Члены местного парламента задумались о создании единой программы по оборудованию мемориальных досок. Мы подробнее рассказываем об этом:
9 февраля появилась информация, что омские заключенные перестали отправляться в зону СВО в составе ЧВК «Вагнер». Так ответил Евгений Пригожин на запрос информационного агентства.
Еще по теме: губернатор Александр Бурков наградил главных спонсоров частичной мобилизации. Почетные грамоты получили более 20 топ-менеджеров и политиков.
А в Черемушках, где размещается полевой лагерь для мобилизованных, вновь продлили действие «сухого закона». Теперь до 1 апреля.
8 февраля Городу55 стало известно о грядущем визите зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Омск. Через сутки инсайд подтвердился. Самолет из Внуково приземлился в Омском аэропорту. К вечеру 9 февраля мы говорили уже об итогах рабочей поездки Медведева. Он посетил «Омский завод транспортного машиностроения».
Начнем с того, что горожане уже традиционно жаловались на выбросы. Так, во вторник жителей Нефтяников беспокоил запах химии. В среду омичи из разных районов говорили о газе, бензине, химии, гари. В субботу жалобы поступали из центра города. А в воскресенье синоптики продлили режим НМУ — «черного неба». Со 2 февраля он действует почти ежедневно. К концу рабочей недели местные метеорологи еще и отчет подготовили — о загрязнениях воздуха за январь 2023. Ниже подробности:
Впрочем, нельзя только выбросы винить в плохом состоянии омской экологии. На неделе были еще интересные события по теме. Например, выяснилось, что большинство деревьев, которые высадили на Зеленом острове и Бударина, не прижилось. Так называемое «компенсационное озеленение» не сработало. Саженцы просто погибли. Вот это благоустройство! Параллельно региональный лесхоз отчитался о работе волонтеров в прошлом году. В Омской области они высадили почти миллион деревьев.
А еще на экологию влияет мусор. И здесь тоже есть, что рассказать. Неделя началась буквально с праздника — год с момента введения раздельного сбора мусора в Омской области. Мы подвели итоги и проанализировали ситуацию:
И последнее. Верховный суд отклонил жалобу юристов омской мэрии на Росприроднадзор. Эта история началась давно, с проверки закрытия свалки в Советском округе. Тогда чиновников оштрафовали за нарушения. Мэрия возразила. И продолжала возражать все это время. Удалось лишь существенно сократить сумму штрафа.
На заседании Омского городского совета обсуждали вопрос нехватки мест на городских кладбищах. Один из вариантов решения проблемы — расширение Старо-Северного мемориального кладбища. Участок под эти цели есть. Тема стала главной на комитете по вопросам ЖКХ. В ходе обсуждений выяснилось, мест на городских кладбищах хватит всего на два года. Тогда же чиновники омской мэрии предположили, что строительство крематория так и не начнется. Здесь подробно объясняем почему.
В фонде капремонта рассказали о краткосрочных планах по восстановлению домов на 2023 год. Ориентир — 105 многоэтажек. Адреса известны. Мы публикуем полный список. Лидерами по числу ремонтируемых зданий стали Центральный и Кировский округа. Кроме того, обновление ожидает и жителей сельских районов.
Квартирный вопрос актуален и для тех, у кого еще нет своей жилплощади. В этом году для сирот купят 234 квартиры. Не секрет, что переселение из аварийного жилья и получение квартиры от государства — процесс долгий, бюрократически угнетающий. Город55 попытался разобраться в теме бесконечных очередей:
Молодые семьи решают жилищные проблемы иначе. Им доступна льготная ипотека. Рассказываем, сколько супругов воспользовались правом.
На неделе в регионе было множество кадровых изменений. Подготовили дайджест самых значимых:
Между матчами глава совета директоров «Авангарда» Александр Крылов провел пресс-конференцию. Вот самое интересное:
Большое интервью СМИ дал бывший хоккеист нашей команды Илья Михеев. Он рассказал об Арене, своей травме и Омске.