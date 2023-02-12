В Омске обсудили вопросы безопасности эксплуатации газового оборудования

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
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Updated Сегодня, 05:10
11 февраля в Штабе общественной поддержки «Единой России» прошел круглый стол по вопросам обеспечения дополнительных мер безопасности жилищного фонда при использовании газового оборудования, сообщает правительство Омской области.
Ранее на заседании профильной комиссии губернатор Александр Бурков дал поручение региональному минэнерго совместно с Госжилинспекцией организовать круглый стол, привлечь к участию руководителей газообслуживающих организаций, представителей управляющий компаний и КТОСов.
На круглом столе обсудили: недопуск собственниками квартир сотрудников газовых компаний; методы работы с такими гражданами. К слову, с 2021 по 2022 год было рассмотрено около 4 000 административных дел из-за недопуска специалистов в дома для проверки.
«В городе проходят внеплановые проверки внутридомового газового оборудования вместе со специализированными лицензированными компаниями. В случае вмешательства в ВДГО, они проводят мероприятия по устранению замечаний», — сообщил министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко.
Управляющие организации попросили в очередной раз провести с собственниками разъяснительную работу. «Ключевая задача сегодняшней встречи — проговорить с управляющими компаниями вопрос заключения договора на обслуживание ВДГО с теми газообслуживающими компаниями, которые внесены нами в реестр», — резюмировал начальник Госжилинспекции Омской области Александр Киреев.