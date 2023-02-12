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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

У нас отмена! В Омский аэропорт не прилетели два самолета

12 февраля 2023, 05:07
Фото: 1MI
иллюстрация

Рейсы из Красноярска и Хабаровска в Омск отменили

Пассажирам не стоит ожидать и полета из Омска в Красноярск.

В Омский аэропорт не прилетят два самолета. Информация об отмене рейсов доступна на официальном сайте.

Борт из Хабаровска должен был приземлиться в Омске 11 февраля в 22:55. Маршрут обслуживает компания «Уральские авиалинии». Также среди отмененных — самолет из Красноярска, который ожидали в нашем городе в 01:15. Авиаперевозчик этого рейса — «Красавиа».

Соответственно, из Омского аэропорта отменен обратный рейс в Красноярск того же перевозчика. Полагалось, что борт взлетит в 02:15.

#Самолет#Аэропорт#Отмена рейса#Общество#Город#Новости#Омск#Красноярский край#Хабаровск
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