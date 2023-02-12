У нас отмена! В Омский аэропорт не прилетели два самолета

Борт из Хабаровска должен был приземлиться в Омске 11 февраля в 22:55. Маршрут обслуживает компания «Уральские авиалинии». Также среди отмененных — самолет из Красноярска, который ожидали в нашем городе в 01:15. Авиаперевозчик этого рейса — «Красавиа».