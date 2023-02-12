Работа над ошибками. Омичка хотела купить планшет и лишилась всех денег

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Омичка попала в ловушку мошенников, когда хотела купить планшет. Подробности истории рассказали в полиции.
Женщина увидела нужный товар на сайте бесплатных объявлений. Перешла по ссылке, которую ей отправил «продавец». По инструкции, омичка ввела реквизиты банковской карты и… лишилась всех сбережений. Дело в том, что владелец планшета попросил оплатить доставку, якобы товар находится в Калачинске.
Сначала со счета списалось 30 400 рублей. После «исправления ошибки» — еще 4 600 рублей. Деньги обратно никто не вернул и женщина обратилась к правоохранителям.
Сотрудники УМВД обращаются к омичам с просьбой быть бдительными при онлайн-покупках. Сторонние ссылки, где требуются ваши персональные данные, — тревожный «звоночек».