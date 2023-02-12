Работа над ошибками. Омичка хотела купить планшет и лишилась всех денег

Женщина увидела нужный товар на сайте бесплатных объявлений. Перешла по ссылке, которую ей отправил «продавец». По инструкции, омичка ввела реквизиты банковской карты и… лишилась всех сбережений. Дело в том, что владелец планшета попросил оплатить доставку, якобы товар находится в Калачинске.