Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Работа над ошибками. Омичка хотела купить планшет и лишилась всех денег

12 февраля 2023, 08:45
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичка пошла на поводу у кибермошенников и потеряла 35 тыс руб

Девушка действовала по инструкции злоумышленников.

Омичка попала в ловушку мошенников, когда хотела купить планшет. Подробности истории рассказали в полиции.

Женщина увидела нужный товар на сайте бесплатных объявлений. Перешла по ссылке, которую ей отправил «продавец». По инструкции, омичка ввела реквизиты банковской карты и… лишилась всех сбережений. Дело в том, что владелец планшета попросил оплатить доставку, якобы товар находится в Калачинске.

Сначала со счета списалось 30 400 рублей. После «исправления ошибки» — еще 4 600 рублей. Деньги обратно никто не вернул и женщина обратилась к правоохранителям.

Сотрудники УМВД обращаются к омичам с просьбой быть бдительными при онлайн-покупках. Сторонние ссылки, где требуются ваши персональные данные, — тревожный «звоночек».

#Мошенничество#Полиция#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Окольными путями. Омский кинотеатр вывесил официальную афишу фильма MARVEL
Вчера, 05:49
Полиция в курсе. Вандалы разбили остановку в Омске
Сегодня, 07:46
Все выше и выше. На популярном омском маршруте подорожает проезд
Сегодня, 05:55
У нас отмена! В Омский аэропорт не прилетели два самолета
Сегодня, 05:07
Уже не смешно. В Омске снова продлили режим «черного неба»
Сегодня, 04:13
Ночные морозы. Какая погода ждет омичей в День святого Валентина
Сегодня, 07:16