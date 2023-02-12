Полиция в курсе. Вандалы разбили остановку в Омске

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Омичи сообщают об очередном акте вандализма. На этот раз «жертвой» стала теплая остановка «21-я Амурская». Фото с разбитым стеклом на входной двери опубликовали в группе «100 необычных мест Омска и Омской области».
В комментариях пользователи единогласно осудили поступок. Инцидент также прокомментировали чиновники мэрии: «Специалисты убрали разбитое стекло, остановку закрывать не будут, она продолжит работать. В ближайшее время стекло заменят». О происшествии известно в полиции.
Напомним, ровно неделю назад стало известно о том, что арт-объект в виде сердце в сквере «Рубиновая мечта» не будут восстанавливать после разрушения.