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Published Сегодня, 07:46

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Полиция в курсе. Вандалы разбили остановку в Омске

12 февраля 2023, 07:46
Фото: 1MI
иллюстрация

Омские вандалы разбили остановку «21-я Амурская»

О происшествии в соцсетях рассказали очевидцы.

Омичи сообщают об очередном акте вандализма. На этот раз «жертвой» стала теплая остановка «21-я Амурская». Фото с разбитым стеклом на входной двери опубликовали в группе «100 необычных мест Омска и Омской области».

иллюстрацияиллюстрация
иллюстрацияиллюстрация
иллюстрация
Фото: скриншот паблика 100 необычных мест Омска и Омской области

В комментариях пользователи единогласно осудили поступок. Инцидент также прокомментировали чиновники мэрии: «Специалисты убрали разбитое стекло, остановку закрывать не будут, она продолжит работать. В ближайшее время стекло заменят». О происшествии известно в полиции.

Напомним, ровно неделю назад стало известно о том, что арт-объект в виде сердце в сквере «Рубиновая мечта» не будут восстанавливать после разрушения.

«Хрустальное сердце». Разбитый вандалами арт-объект в омском сквере утилизируют
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#Вандализм#Остановка#Город#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Мэрия#Полиция
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