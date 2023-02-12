Полиция в курсе. Вандалы разбили остановку в Омске

В комментариях пользователи единогласно осудили поступок. Инцидент также прокомментировали чиновники мэрии: «Специалисты убрали разбитое стекло, остановку закрывать не будут, она продолжит работать. В ближайшее время стекло заменят». О происшествии известно в полиции.