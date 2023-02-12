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Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Полиция разыскивает мужчину, который выхватил телефон у омички и скрылся

12 февраля 2023, 03:59
Фото: 1MI
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Есть фотография подозреваемого.

В полиции объявили о розыске подозреваемого в преступлении. Днем 5 февраля у павильона на улице Бородина мужчина вырвал из рук омички мобильный телефон и скрылся. Сумма ущерба — 6 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Правоохранители опубликовали снимок с камер видеонаблюдения, на котором запечатлен подозреваемый. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8-904-325-36-43, 79-34-81, 102.

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Фото: УМВД России по Омской области
#Розыск#Грабеж#Полиция#Происшествия#Общество#Новости#Омск
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