Полиция разыскивает мужчину, который выхватил телефон у омички и скрылся

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
В полиции объявили о розыске подозреваемого в преступлении. Днем 5 февраля у павильона на улице Бородина мужчина вырвал из рук омички мобильный телефон и скрылся. Сумма ущерба — 6 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Правоохранители опубликовали снимок с камер видеонаблюдения, на котором запечатлен подозреваемый. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8-904-325-36-43, 79-34-81, 102.