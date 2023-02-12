«Отключил все». Омичи пожаловались на отсутствие освещения в «Птичьей гавани»

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Омичи потребовали разъяснений парка «Птичья гавань». Пост с жалобой опубликовали в группе «Типичный Омск».
«Пришли в 19:30 в субботу покататься на лыжах и с горки. При нас сторож отключил все освещение», — говорит автор. Темно стало и на территории парка, и на катке, и на горке. Людей было немного, все стали собираться и уходить.
К публикации приложены несколько фотографий. Снимки подтверждают отсутствие освещения. Также автор жалобы отразил график работы «Птичьей гавани». Согласно ему, в субботу парк открыт до 22:00.
Пользователи в комментариях возмутились ситуации, твердили о равнодушии к местным жителям.