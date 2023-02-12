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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

«Отключил все». Омичи пожаловались на отсутствие освещения в «Птичьей гавани»

12 февраля 2023, 13:17
Фото: 1MI
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Омичи сообщили об отсутствии освещения в часы работы «Птичьей гавани»

Горожане приходили активно провести вечер выходного дня.

Омичи потребовали разъяснений парка «Птичья гавань». Пост с жалобой опубликовали в группе «Типичный Омск».

«Пришли в 19:30 в субботу покататься на лыжах и с горки. При нас сторож отключил все освещение», — говорит автор. Темно стало и на территории парка, и на катке, и на горке. Людей было немного, все стали собираться и уходить.

К публикации приложены несколько фотографий. Снимки подтверждают отсутствие освещения. Также автор жалобы отразил график работы «Птичьей гавани». Согласно ему, в субботу парк открыт до 22:00.

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Фото: скриншот паблика Типичный Омск

Пользователи в комментариях возмутились ситуации, твердили о равнодушии к местным жителям.

#Птичья гавань#Жалобы#Соцсети#Уличное освещение#Общество#Город#Новости#Омск
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