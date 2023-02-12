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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Новая волна? В Омске вновь есть летальные исходы от коронавируса

12 февраля 2023, 09:25
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области выявили 135 случаев коронавируса

Число заболевших увеличивается.

Федеральный портал по наблюдению за ситуацией с коронавирусом в России обновил данные на 12 февраля. В Омской области зарегистрировано 135 новых случаев болезни. Днем ранее было 126, что говорит о росте показателей.

Известно, что трем пациентам понадобилась госпитализация. Зафиксирован один летальный исход. Выздоровели за 24 часа всего пять человек.

Всего в России выявлено 12 347 случаев коронавируса, 31 человек умер. Обстановка по стране тоже говорит об увеличении показателей заболеваемости.

#Коронавирус#Коронавирус COVID-19#Здравоохранение#Статистика#Болезнь#Медицина#Новости#Омск#Омская область
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