Новая волна? В Омске вновь есть летальные исходы от коронавируса

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Федеральный портал по наблюдению за ситуацией с коронавирусом в России обновил данные на 12 февраля. В Омской области зарегистрировано 135 новых случаев болезни. Днем ранее было 126, что говорит о росте показателей.
Известно, что трем пациентам понадобилась госпитализация. Зафиксирован один летальный исход. Выздоровели за 24 часа всего пять человек.
Всего в России выявлено 12 347 случаев коронавируса, 31 человек умер. Обстановка по стране тоже говорит об увеличении показателей заболеваемости.