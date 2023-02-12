Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни. Уже сегодня ночью ожидается похолодание до -30 градусов, без осадков. Возможны туман и изморозь.
Рабочая неделя начнется с -11…-16. Изморозь сохранится на первую половину неделю. В понедельник также местами прогнозируют туман. Порывы ветра от 3 до 7 метров в секунду.
В ночь на вторник — снова резкое похолодание до -29 градусов. А вот днем 14 февраля, в День святого Валентина, столбик термометра не опустится ниже -14. Порывы ветра достигнут 8 метров в секунду.
15 февраля ночью местами похолодает до -28 градусов. Температура воздуха днем -10…-15, сообщает Обь-Иртышское УГМС.
Напомним, ранее мы сообщали о продлении действия режима НМУ в Омской области.