Не в том месте. Омич на отечественном авто сбил 15-летнего подростка

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
12 февраля в 15:45 стало известно о происшествии с пострадавшими. Детали раскрыли в Госавтоинспекции по области.
45-летний мужчина на «Lada Vesta» ехал по Нефтезаводской. В районе дома №9 наехал на пешехода, тот пересекал дорогу в неположенном месте.
В результате пострадавший 15-летний подросток обратился в больницу.
По факту ДТП ведется проверка. Правоохранители обращаются к омичам: «Родители, именно вы в первую очередь несете ответственность за жизнь своих детей. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Постоянно напоминайте своим детям об опасностях, поджидающих их на дороге и во дворе».