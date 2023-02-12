Не в том месте. Омич на отечественном авто сбил 15-летнего подростка

По факту ДТП ведется проверка. Правоохранители обращаются к омичам: «Родители, именно вы в первую очередь несете ответственность за жизнь своих детей. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Постоянно напоминайте своим детям об опасностях, поджидающих их на дороге и во дворе».