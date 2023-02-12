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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Не в том месте. Омич на отечественном авто сбил 15-летнего подростка

12 февраля 2023, 12:22
Фото: 1MI
иллюстрация

45-летний омич на «Lada Vesta» сбил 15-летнего подростка

После этой аварии Госавтоинспекторы обратились к омичам.

12 февраля в 15:45 стало известно о происшествии с пострадавшими. Детали раскрыли в Госавтоинспекции по области.

45-летний мужчина на «Lada Vesta» ехал по Нефтезаводской. В районе дома №9 наехал на пешехода, тот пересекал дорогу в неположенном месте.

В результате пострадавший 15-летний подросток обратился в больницу.

По факту ДТП ведется проверка. Правоохранители обращаются к омичам: «Родители, именно вы в первую очередь несете ответственность за жизнь своих детей. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Постоянно напоминайте своим детям об опасностях, поджидающих их на дороге и во дворе».

#ДТП#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#ГИБДД#Пешеход#Происшествия#Город#Общество#Новости#Омская область#Омск
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