История выжившего, подорожание проезда, рекорд России. Новости воскресного Омска

Еще одна история связана с пожаром, в котором, к счастью, никто не пострадал. Однако местные жители начали только сильнее переживать за безопасность. Причина возгорания официально не установлена, но версия у омичей есть. О том, как один сосед волнует целую девятиэтажку, рассказываем в материале: