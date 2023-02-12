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Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

История выжившего, подорожание проезда, рекорд России. Новости воскресного Омска

12 февраля 2023, 14:00
Фото: Город55
иллюстрация
События, которые нельзя пропустить.

Пожары в Омске

Сегодня Городу55 удалось выяснить подробности нескольких огненных происшествий. Мы поговорили с пострадавшим омичом, который выжил после пожара при установке натяжного потолка. Он уже несколько дней перебинтован, его мама в реанимации. Однако парень не потерял чувство юмора. Наш разговор — по ссылке ниже:

«Это чудо». Молодой омич рассказал о том, как выжил в пожаре при натяжке потолка
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Еще одна история связана с пожаром, в котором, к счастью, никто не пострадал. Однако местные жители начали только сильнее переживать за безопасность. Причина возгорания официально не установлена, но версия у омичей есть. О том, как один сосед волнует целую девятиэтажку, рассказываем в материале:

«Дети были напуганы». Омичи едва не сгорели из-за странного соседа
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Проблемы транспорта

Сегодня было несколько новостей, которые так или иначе связаны с транспортировкой граждан. Наша подборка:

  • отменили авиарейсы из Красноярска и Хабаровска в Омск;
  • на одном из популярных омских маршрутов подорожал проезд;
  • вандалы разбили стекло на остановке в Центральном округе.

Рекорд Анатолия Коненко

Омский художник-микроминиатюрист установил очередной рекорд России. Мы не только рассказываем об этом, но и показываем:

Омский художник Коненко собрал самый маленький бумажный кораблик
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#Новости#Омск#Омская область#Пожары#Транспорт#Художник#Общество#Город#Происшествия#Культура#Анатолий Коненко
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