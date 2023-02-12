История выжившего, подорожание проезда, рекорд России. Новости воскресного Омска

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:14
Сегодня Городу55 удалось выяснить подробности нескольких огненных происшествий. Мы поговорили с пострадавшим омичом, который выжил после пожара при установке натяжного потолка. Он уже несколько дней перебинтован, его мама в реанимации. Однако парень не потерял чувство юмора. Наш разговор — по ссылке ниже:
Еще одна история связана с пожаром, в котором, к счастью, никто не пострадал. Однако местные жители начали только сильнее переживать за безопасность. Причина возгорания официально не установлена, но версия у омичей есть. О том, как один сосед волнует целую девятиэтажку, рассказываем в материале:
Сегодня было несколько новостей, которые так или иначе связаны с транспортировкой граждан. Наша подборка:
Омский художник-микроминиатюрист установил очередной рекорд России. Мы не только рассказываем об этом, но и показываем: