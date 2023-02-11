Зарплата до 5 тысяч в день. В Омске перед праздниками вырос спрос на флористов

Так, в одном из объявлений, помощнику флориста предлагается почасовая оплата — от 200 до 250 рублей в час. В обязанности работника будет входить приём товара, подготовка цветов к продаже, помощь в приеме, обработке и отправке интернет-заказов, оформление витрины, поддержание чистоты на рабочем месте.