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Published Сегодня, 10:51

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Зарплата до 5 тысяч в день. В Омске перед праздниками вырос спрос на флористов

11 февраля 2023, 10:51
Фото: 1MI
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В Омске перед праздниками вырос спрос на продавцов цветов с ежедневной оплатой

Составителей букетов ищут на 14 Февраля и 8 Марта.

В Омске резко вырос спрос на флористов перед праздниками. Сайты по поиску работы предлагают соискателям частичную занятость с ежедневной оплатой. Самыми загруженными днями у флористов станут 14 февраля и 8 марта.

Так, в одном из объявлений, помощнику флориста предлагается почасовая оплата — от 200 до 250 рублей в час. В обязанности работника будет входить приём товара, подготовка цветов к продаже, помощь в приеме, обработке и отправке интернет-заказов, оформление витрины, поддержание чистоты на рабочем месте.

До пяти тысяч рублей за смену готовы платить помощнику флориста в праздничные дни в цветочном магазине на улице Красный Путь.

«На период подготовки проведения праздника 8 марта нужен флорист и помощник флориста. Требования: опыт работы. Обязанности: изготовление букетов, приемка товара, выставление цветов на воду, подрезка, смена воды, поддержание товарного вида, выставление витрины, контроль за порядком в цветочном холодильнике, упаковка в бумагу готовой флористической продукции», — говорится в объявлении.

В магазине цветов «Новый букет» ждут «надежного человека, который любит работать и готов поддерживать букетную стилистику компании». Соискателю предлагают зарплату до полутора тысяч рублей в день.

Эксперт дала рекомендации по выбору цветов для подарка на 14 февраля
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#Евгений Игишев#8 марта#Флористика#Цветы#Цветочный киоск#Общество#Омск#Омская область
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