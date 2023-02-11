Зарплата до 5 тысяч в день. В Омске перед праздниками вырос спрос на флористов

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В Омске резко вырос спрос на флористов перед праздниками. Сайты по поиску работы предлагают соискателям частичную занятость с ежедневной оплатой. Самыми загруженными днями у флористов станут 14 февраля и 8 марта.
Так, в одном из объявлений, помощнику флориста предлагается почасовая оплата — от 200 до 250 рублей в час. В обязанности работника будет входить приём товара, подготовка цветов к продаже, помощь в приеме, обработке и отправке интернет-заказов, оформление витрины, поддержание чистоты на рабочем месте.
До пяти тысяч рублей за смену готовы платить помощнику флориста в праздничные дни в цветочном магазине на улице Красный Путь.
«На период подготовки проведения праздника 8 марта нужен флорист и помощник флориста. Требования: опыт работы. Обязанности: изготовление букетов, приемка товара, выставление цветов на воду, подрезка, смена воды, поддержание товарного вида, выставление витрины, контроль за порядком в цветочном холодильнике, упаковка в бумагу готовой флористической продукции», — говорится в объявлении.
В магазине цветов «Новый букет» ждут «надежного человека, который любит работать и готов поддерживать букетную стилистику компании». Соискателю предлагают зарплату до полутора тысяч рублей в день.