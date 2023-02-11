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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Улетел в кювет. В Омской области насмерть разбился водитель

11 февраля 2023, 06:03
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омской области водитель погиб, не справившись с управлением

ДТП произошло сегодня утром в Любинском районе.

В пресс-службе омской полиции сообщили о смертельном ДТП в Любинском районе. Информация об аварии поступила в Госавтоинспекцию сегодня, 11 февраля, около 9 часов утра.

Полицейские установили, что 73-летний водитель автомобиля «Mitsubishi» в деревне Выборненовка не справился с управлением и улетел в кювет. В результате, от полученных травм мужчина скончался на месте. Полицейские выясняют все детали происшествия.

В минувшие сутки на дорогах области зарегистрировали 105 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек получили травмы.

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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Полиция#ДТП#Смертельное ДТП#Смерть
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