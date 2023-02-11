Улетел в кювет. В Омской области насмерть разбился водитель

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
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Updated Сегодня, 06:04
В пресс-службе омской полиции сообщили о смертельном ДТП в Любинском районе. Информация об аварии поступила в Госавтоинспекцию сегодня, 11 февраля, около 9 часов утра.
Полицейские установили, что 73-летний водитель автомобиля «Mitsubishi» в деревне Выборненовка не справился с управлением и улетел в кювет. В результате, от полученных травм мужчина скончался на месте. Полицейские выясняют все детали происшествия.
В минувшие сутки на дорогах области зарегистрировали 105 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек получили травмы.