Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
Советский рынок в Омске передумали сдавать в аренду частному лицу. Вчера, 10 февраля, директор МП «Муниципальные рынки» Татьяна Шульц своим приказом отозвала торги. Причины отмены аукциона не называются.
Предложение об аренде Советского рынка на 10 лет появилось на сайте государственных торгов в конце января. Начальная цена аукциона составляла 1,3 млн рублей. На торги было выставлено двухэтажное здание рынка площадью почти 3 тысячи квадратных метров, гараж (76,8 квадратных метров) и общественный туалет (60,9 квадратных метров). Заявки должны были приниматься до 27 февраля.