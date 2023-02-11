Советский рынок в Омске передумали сдавать в аренду

Предложение об аренде Советского рынка на 10 лет появилось на сайте государственных торгов в конце января. Начальная цена аукциона составляла 1,3 млн рублей. На торги было выставлено двухэтажное здание рынка площадью почти 3 тысячи квадратных метров, гараж (76,8 квадратных метров) и общественный туалет (60,9 квадратных метров). Заявки должны были приниматься до 27 февраля.