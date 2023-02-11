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Ремонт за 28 миллионов. Сквер в центре Омска благоустроит компания из Тюмени

11 февраля 2023, 07:11
Фото: Город55

Сквер имени Казанника в Омске благоустроит компания из Тюмени за 28 млн рублей

Цена контракта составит 27,7 млн рублей, что на 4,1 млн меньше от изначальной суммы.

Благоустройством сквера имени Казанника в Омске займется тюменская компания «Стройсервис». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Цена контракта составит 27,7 млн рублей, что на 4,1 млн меньше от изначальной суммы. Всего в торгах участвовали 5 компаний.  

Начать работы планируется 15 апреля, а завершить 7 октября. Подрядчику предстоит оборудовать тротуары и пешеходные дорожки, установить фонари, проложить ливневку, обустроить парковку для машин, а также поработать с озеленением: часть деревьев снести, некоторые пересадить. В Сквере появится белая ротонда — круглая беседка с крышей — высотой в четыре метра.

Напомним, по итогам голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году сквер имени Алексея Казанника занял первое место.

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#Евгений Игишев#Сквер#Парки и скверы#Благоустройство#Благоустройство города#Город#Омск
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