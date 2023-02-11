Ремонт за 28 миллионов. Сквер в центре Омска благоустроит компания из Тюмени

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:13
Благоустройством сквера имени Казанника в Омске займется тюменская компания «Стройсервис». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Цена контракта составит 27,7 млн рублей, что на 4,1 млн меньше от изначальной суммы. Всего в торгах участвовали 5 компаний.
Начать работы планируется 15 апреля, а завершить 7 октября. Подрядчику предстоит оборудовать тротуары и пешеходные дорожки, установить фонари, проложить ливневку, обустроить парковку для машин, а также поработать с озеленением: часть деревьев снести, некоторые пересадить. В Сквере появится белая ротонда — круглая беседка с крышей — высотой в четыре метра.
Напомним, по итогам голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году сквер имени Алексея Казанника занял первое место.