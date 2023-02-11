Ремонт за 28 миллионов. Сквер в центре Омска благоустроит компания из Тюмени

Начать работы планируется 15 апреля, а завершить 7 октября. Подрядчику предстоит оборудовать тротуары и пешеходные дорожки, установить фонари, проложить ливневку, обустроить парковку для машин, а также поработать с озеленением: часть деревьев снести, некоторые пересадить. В Сквере появится белая ротонда — круглая беседка с крышей — высотой в четыре метра.