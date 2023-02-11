«Прекрасное далеко»: или как эпоха СССР повлияла на современное восприятие жизни

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Многие советские практики и веяния сейчас переживают возрождение, поощряя ностальгию у тех, кто застал даже самые сложные времена того общественного строя. Издание «Новые Известия» совместно с историками и политологами размышляло, к чему может привести навязчивая ретроспектива.
Начнем с современности. Социальные гарантии и финансовая помощь стали фундаментом экономической повестки последних лет. Население «поделили» на категории именно по общественным признакам и распределяют дополнительные социальные гарантии в зависимости от самой категории или дохода конкретного человека в ней. Вводятся и индексируются материнские капиталы, дополнительную помощь получают то росгвардейцы и члены их семей, то медики, работающие в «красной зоне», то военным пенсионерам индексируют пенсии сразу на 10%. А что было раньше?
В вышедшей в 1939 году «Большой советской энциклопедии» было написано, что «только в СССР граждане пользуются материальным обеспечением в старости, а также в случае болезни и потери трудоспособности». Но выделенных средств хватало лишь на 150 дореформенных рублей каждому пенсионеру — это 15 рублей после деноминации. Куб дров стоил 18 рублей, тапочки — 11 рублей. Закон о пенсиях появился в 1956 году, тогда выплачивали от 30 до 120 деноминированных рублей при наличии немалого трудового стажа: для женщин 20 лет, а для мужчин 25 лет. В противном случае платили «минималку» — 7,5 рублей. В колхозы пенсии дошли лишь спустя еще 8 лет и составили 12 рублей.
Равенство было условным. Если Никита Хрущев получал пенсию 500 рублей в месяц, то четверть всех пенсионеров получала как раз «минималку». Такой порядок сохранился и по сей день. Пенсия депутата Госдумы сейчас около 100 тыс. рублей, тогда как средний размер пенсии на 1 октября 2022 года был 18 503 рубля. И это средний, а значит, пенсию условного депутата здесь тоже учли.
Советский союз оставил после себя кошмар 90-х. Пенсии тогда, по подсчетам доктора экономических наук Михаила Дмитриева, не обеспечивали «даже физиологический минимум средств к существованию», и это при условии, что их выплачивали. На начало 1997 года долг по выплатам был 17 трлн неденоминированных «советских» рублей. Народ массово побежал в село ради огородов.
Нынче же молодежь успела вкусить западные блага и не верит ни в пенсию, ни в целину. В прошлом году в 1,7 раза, до 6,56 млн человек, выросло число самозанятых, которые не отчисляют взносы на будущие выплаты. Как отмечает политолог Аббас Галлямов, на капиталистическом Западе социальных гарантий оказалось куда больше, чем мечтали строители социализма.
«Подавляющее большинство современных стран дают такие мощные социальные гарантии, которые СССР не снились. Например, скандинавские страны. Человечество, уже начиная с конца 19 века, с реформ Бисмарка, пытается избежать крайностей этих двух полюсов — либо свобода, либо равенство. И за 100 лет создана очень успешная, динамичная модель — соотношение постоянно меняется в рамках текущего политического процесса, но в целом сама по себе модель уже сформирована: когда и свободы хватает, и равенство в том или ином виде обеспечивается до какой-то степени, но с тем, чтобы не мешать свободе», — комментирует политолог.
Представьте автомобиль середины сороковых — знаменитый «Газ М-20», высоко оцененный лично Сталиным. Сейчас он обойдется ностальгирующему автолюбителю недешево. На полноценную реставрацию и обслуживание требуется много средств и энтузиазма. Как только ни пытаются адаптировать «Победу» те, кто действительно на ней передвигается по городу круглогодично. Так и с теми, кто яро мечтает о возврате советского общественного строя.
Сторонники возврата к СССР говорят о «великой индустриализации». Но не учитывают, что она на долгие годы поставила крест на аграрном хозяйстве и не единожды вылилась в жестокий кризис. К 1940 году доля городского населения страны выросла вдвое по сравнению с 1922 годом и достигла 33%. А к 1990 году в городах проживало 66% населения.
Люди строили светлое и далекое будущее в «соцгородах». Российская академия архитектуры и строительных наук в своей книге «Советское градостроительство 1917-1941» писала, что к концу 30-х в Магнитогорске 50% жилья было временным, барачного типа. 25% домов было землянками и полуземлянками, 15% — коммуналками, 8% — самостроем: «нахаловками», и 2% приходились на коттеджи для руководства и крупных специалистов.
Уплотнение городов вынудило власть снизить санитарные нормы. В 1919 году Наркомздрав определил норму жилплощади в 9,1 кв. м. на человека, к 1930 году нормы снизили до 5,5 кв. м. в Москве, 3,5 кв. м. в Челябинске, 3,4 кв. м. в Красноярске, и 2,2 кв. м. на Донбассе. К 1952 году в бараках проживали десятки миллионов человек.
У номенклатуры условия были совсем другими. Об этом напоминает и «дом на набережной», и «дом наркомфина», который стал классикой авангардной архитектуры. Даже «сталинки» с высокими потолками показывали расслоение общества. Та же самая «Рублевка». Лишь за тем исключением, что раньше роскошное жилье выдавалось временно. И даже мебель в квартирах и домах чиновников была пронумерована для инвентаризации. Потерял место у власти — потерял имущество.
Бараков сейчас, конечно, меньше, они «не доживают», население в городах все уплотняется. С 2000 по 2020 год средняя площадь квартир в новостройках Москвы сократилась на 24%. Самое маленькое жилье имеет площадь всего лишь 7,6 кв. м., а «однушки» на 15 кв. м. перестали быть чем-то удивительным. На человека выходит по 3,8 кв. м., что недалеко ушло от норм 1930 года, рассчитанных на бараки и коммуналки.
А как распределяли самое важное? К 1933 году в Москве проживало около 2% населения страны, зато ей «перепадало» до 20% государственных фондов мяса, рыбы и маргарина, до 25% муки и круп, до 30% рыбопродуктов и алкоголя. Москва и Ленинград получали до трети промышленных товаров.
Но это вовсе не означало сытость для всех москвичей. Инженерам и рабочим полагалось 0,5–2 кг мяса или рыбы, 400 г постного масла, 0,5 сахара в месяц на всю семью. В других городах пайки были куда скромнее: на семью из трех-четырех человек в месяц приходилось по 1 кг крупы, 0,5 кг мяса и 1,5 кг рыбы. Яйца, «молочка», фрукты и чай для большинства москвичей были непозволительной роскошью, тогда как номенклатура отоваривалась в 200-й секции ГУМа и магазине спецобслуживания на Кутузовском. Зато сеть «Торгсинов» принимала у людей золото и семейные ценности в обмен на продуктовые наборы.
Опросы ВЦИОМ, проводившиеся к 100-летию образования Советского союза, показывают, что 58% россиян сожалеют о его распаде, а 51% опрошенных уверены, что в Советском союзе было больше хорошего, чем плохого. Люди ностальгируют по стабильности, молодости и беззаботному детству, дружбе народов и величию, как показали те же опросы. А еще скучают по социальной справедливости: бесплатным образованию и медицине, трудоустройству по распределению, путевкам на море, жилью и хлебу, который всегда стоит 26 копеек. Историк Ирина Карацуба считает, что на самом деле люди скучают по вымышленному мифическому прошлому:
«У старшего поколения это воспоминания о том, как им было хорошо. Человеческая память избирательна и помнит только то, что человек хочет помнить (а человек хочет помнить в основном хорошее, плохое он старается забыть). У молодого поколения это скорее всего такая легенда, миф о каком-то золотом веке. Но ведь эта ностальгия не по реальному СССР, потому что никто не ностальгирует по ГУЛАГу, по всеобщей уравниловке, по продуктовым талонам и карточкам, по очередям в 3 часа за венгерскими курами, по колготкам, обычно польским. Никто не ностальгирует по очередям на жилплощадь, в которых можно было стоять десятилетиями, и прочим прелестям. Все это якобы бесплатное образование, якобы бесплатное здравоохранение, которое называли „здравозахоронением“. Для поступления в МГУ были необходимы услуги платных репетиторов даже при отличном аттестате», — отмечает историк. Также она подчеркивает, что тренд на «советизацию» идет сверху: «У нас есть спускаемая сверху ресоветизация. При Ельцине была непоследовательная, плохо продуманная, но все-таки декоммунизация. А сейчас идет рекоммунизация, ресоветизация и даже, если употреблять не очень академические термины, „ресовковизация“, — комментирует Ирина Карацуба.
Глава Фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов не вполне согласен с коллегой в том, что касается заимствования экономических и общественных практик:
«У общества есть запрос на те ценности, которые олицетворял собой СССР, поэтому такая ностальгия. Речь же идет не том, что мы собираемся возродить СССР и вернуть Брежнева из кремлевской стены или там приведя в соответствие со стандартами 70-80х годов телефонную связь, мы в любом случае будем строить свое будущее с учетом всех тех технических, социальных, экономических достижений, которых страна добилась после распада СССР», — сообщает он.
Остается открытым вопрос: даст ли заимствование хороший результат. «Развитой социализм» не смогли построить за 74 года. Получится ли у ностальгирующего общества взять из исторического «наследства» только хорошее, миновав прежние ошибки «родителя» и не сотворив новых.