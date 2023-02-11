«Прекрасное далеко»: или как эпоха СССР повлияла на современное восприятие жизни

Начнем с современности. Социальные гарантии и финансовая помощь стали фундаментом экономической повестки последних лет. Население «поделили» на категории именно по общественным признакам и распределяют дополнительные социальные гарантии в зависимости от самой категории или дохода конкретного человека в ней. Вводятся и индексируются материнские капиталы, дополнительную помощь получают то росгвардейцы и члены их семей, то медики, работающие в «красной зоне», то военным пенсионерам индексируют пенсии сразу на 10%. А что было раньше?



В вышедшей в 1939 году «Большой советской энциклопедии» было написано, что «только в СССР граждане пользуются материальным обеспечением в старости, а также в случае болезни и потери трудоспособности». Но выделенных средств хватало лишь на 150 дореформенных рублей каждому пенсионеру — это 15 рублей после деноминации. Куб дров стоил 18 рублей, тапочки — 11 рублей. Закон о пенсиях появился в 1956 году, тогда выплачивали от 30 до 120 деноминированных рублей при наличии немалого трудового стажа: для женщин 20 лет, а для мужчин 25 лет. В противном случае платили «минималку» — 7,5 рублей. В колхозы пенсии дошли лишь спустя еще 8 лет и составили 12 рублей.



Равенство было условным. Если Никита Хрущев получал пенсию 500 рублей в месяц, то четверть всех пенсионеров получала как раз «минималку». Такой порядок сохранился и по сей день. Пенсия депутата Госдумы сейчас около 100 тыс. рублей, тогда как средний размер пенсии на 1 октября 2022 года был 18 503 рубля. И это средний, а значит, пенсию условного депутата здесь тоже учли.



Советский союз оставил после себя кошмар 90-х. Пенсии тогда, по подсчетам доктора экономических наук Михаила Дмитриева, не обеспечивали «даже физиологический минимум средств к существованию», и это при условии, что их выплачивали. На начало 1997 года долг по выплатам был 17 трлн неденоминированных «советских» рублей. Народ массово побежал в село ради огородов.