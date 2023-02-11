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Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

Опять на те же грабли. Омич перевел мошенникам 3 миллиона рублей

11 февраля 2023, 04:37
Фото: 1MI
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Житель Кировского округа Омска отправил телефонным аферистам почти 3 миллиона

Аферист представился работником банка и предложил перевести деньги на «безопасный счет».

В пресс-службе омской полиции сообщили, что с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы обратился 47-летний житель Кировского округа.

Выяснилось, что мужчине позвонил неизвестный и представился работником банка. Аферист сообщил потерпевшему о необходимости перевести все деньги, в том числе и кредитные, на «безопасный счет». В итоге омич лишился крупной суммы — почти 3 миллионов рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Сообщения о преступлениях с дистанционным мошенничеством поступают ежедневно. Так, за первые три недели января омичи перевели аферистам почти 20 млн рублей. А в 2022 году в регионе жертвами хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, стали 4 396 человек. Сумма ущерба составила 772,8 млн рублей.

За три недели января омичи перевели мошенникам почти 20 миллионов рублей
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#Евгений Игишев#Полиция#Мошенничество#Мошенник#Телефонные мошенники#Уголовное дело#Омск
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