Опять на те же грабли. Омич перевел мошенникам 3 миллиона рублей

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
В пресс-службе омской полиции сообщили, что с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы обратился 47-летний житель Кировского округа.
Выяснилось, что мужчине позвонил неизвестный и представился работником банка. Аферист сообщил потерпевшему о необходимости перевести все деньги, в том числе и кредитные, на «безопасный счет». В итоге омич лишился крупной суммы — почти 3 миллионов рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
Сообщения о преступлениях с дистанционным мошенничеством поступают ежедневно. Так, за первые три недели января омичи перевели аферистам почти 20 млн рублей. А в 2022 году в регионе жертвами хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, стали 4 396 человек. Сумма ущерба составила 772,8 млн рублей.