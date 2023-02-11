Опять на те же грабли. Омич перевел мошенникам 3 миллиона рублей

Выяснилось, что мужчине позвонил неизвестный и представился работником банка. Аферист сообщил потерпевшему о необходимости перевести все деньги, в том числе и кредитные, на «безопасный счет». В итоге омич лишился крупной суммы — почти 3 миллионов рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.