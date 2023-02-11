Окольными путями. Омский кинотеатр вывесил официальную афишу фильма MARVEL

Реклама фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» красуется на здании кинотеатра в «Нефтяниках» безо всяких «извиняющих» приписок о том, что показ будет в рамках киноклуба или пройдет в закрытом формате. Как и до санкций, растяжка с названием на русском языке, а само изображение хорошего качества. Однако официальных заявлений о том, что MARVEL возвращается в Россию, до сих пор не прозвучало.