Окольными путями. Омский кинотеатр вывесил официальную афишу фильма MARVEL

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Реклама фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» красуется на здании кинотеатра в «Нефтяниках» безо всяких «извиняющих» приписок о том, что показ будет в рамках киноклуба или пройдет в закрытом формате. Как и до санкций, растяжка с названием на русском языке, а само изображение хорошего качества. Однако официальных заявлений о том, что MARVEL возвращается в Россию, до сих пор не прозвучало.
Тем не менее, в Омске прокат этого фильма планируется с 15 февраля. Можно предположить, что началась обычная маркетинговая программа перед премьерой. Но на сайте кинотеатра афиша уже совсем другая: качество похуже, сведения дублируются на языке ближайшего к Омску зарубежного соседа.
Город55 обратился за комментарием к совладельцу нескольких омских кинотеатров Илье Иванову, чтобы выяснить, как организован сейчас кинопрокат зарубежных фмльмов.
«Мы пытаемся не оставить омичей без новинок отечественного и мирового кинопроката. Различными способами, каждый раз по-новому пытаемся. Сейчас это происходит в ручном режиме. Каждый фильм приходит по-разному к нам. Что-то приходит от зарубежных партнеров. Есть киностудии, которые не поддерживают санкции. Например, последний фильм Гая Ричи („Операция ‚Фортуна‘: Искусство побеждать“. Прим. ред.) снимался на такой киностудии, которая не поддерживает санкции против России. Не только мы, но и Министерство Культуры РФ работает в этом направлении. Все вместе мы стараемся не убить окончательно киноотрасль, которая платит налоги, в которой работают люди, которая несет культуру в массы», — сообщил Иванов Городу55.
Вскоре сложности начнутся не только с картинами студии MARVEL. Издание «Ведомости» сообщило, что в марте с российских видеосервисов уйдут фильмы и сериалы от компании Disney, поскольку лицензия у прокатчиков истекает, а возобновлять контракты компания не планирует. Но отчаиваться не стоит. Пока кинопрокатчики «добывают» из-за рубежа фильмы для посетителей, самым рейтинговым фильмом в начале 2023 года неожиданно оказывается отечественная картина «Чебурашка».