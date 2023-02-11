«Молот Тора». В омской филармонии изготовили необычный музыкальный инструмент

Услышать инструмент можно было на концерте, который прошел 9 февраля. Когда в следующий раз оркестр будет исполнять симфонию Малера, пока не известно. Но концерт остался в записи. Увидеть в действии «Молот Тора», как назвали в социальных сетях необычный инструмент, можно в этом видео (примерный тайм-код 01:11:35):