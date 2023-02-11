«Молот Тора». В омской филармонии изготовили необычный музыкальный инструмент

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
В омской филармонии появился необычный музыкальный инструмент в виде огромного молота. Его изготовили специально для исполнения шестой симфонии австрийского композитора Густава Малера. Подробности Городу55 рассказал дирижер омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев.
«Его называют молот. Сам композитор Малер не указал его конструкцию, лишь писал, что звук должен быть похожим на удар топора, только очень сильный. Таких инструментов у нас нет. Я не думаю, что такой инструмент есть где-то тут за Уралом. Это большая редкость», — рассказал Дмитрий Васильев.
Инструмент для исполнения симфонии специально изготовил музыкант омского академического симфонического оркестра.
«Музыкант нашего оркестра Сергей Майер со своим напарником больше месяца изготавливали инструмент. Там использовано несколько пород дерева. Специально к этому концерту».
Услышать инструмент можно было на концерте, который прошел 9 февраля. Когда в следующий раз оркестр будет исполнять симфонию Малера, пока не известно. Но концерт остался в записи. Увидеть в действии «Молот Тора», как назвали в социальных сетях необычный инструмент, можно в этом видео (примерный тайм-код 01:11:35):