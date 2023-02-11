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Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

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Молот Тора в филармонии, MARVEL в кинотеатрах и режим "черного неба". Сегодня в Омске

11 февраля 2023, 15:50
Фото: 1MI
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске в очередной раз ввели режим "черного неба"

Минувшей ночью в Омской области ввели режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщили омские синоптики. Режим НМУ вводят из-за того, что погодные условия не позволяют рассеиваться вредным примесям в воздухе. Омичи регулярно оставляют жалобы в социальных сетях, где рассказывают о химичеком запахе и дымке в городе.

«Химическая вонь на уничтожение». В Омске снова действует режим «черного неба»
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Новость №2. Омский кинотеатр вывесил официальную афишу фильма MARVEL

Реклама фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» красуется на здании кинотеатра «Кристалл» в Нефтяниках. Как и до санкций, растяжка с названием на русском языке, а само изображение хорошего качества. Однако официальных заявлений о том, что MARVEL возвращается в Россию, до сих пор не прозвучало. Город55 обратился к прокатчику, чтобы выяснить, как зарубежный фильм попал в Омск.

Окольными путями. Омский кинотеатр вывесил официальную афишу фильма MARVEL
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Новость №3. В омской филармонии появился необычный музыкальный инструмент в виде огромного молота

Его изготовили специально для исполнения шестой симфонии австрийского композитора Густава Малера. Дирижер омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев рассказал, что такие инструменты большая редкость. Услышать звук огромного молота можно было на концерте, который прошел 9 февраля. Когда в следующий раз оркестр будет исполнять симфонию Малера, пока не известно. Но концерт остался в записи.

«Молот Тора». В омской филармонии изготовили необычный музыкальный инструмент
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#Евгений Игишев#Итоги дня#Общество#Город#Происшествия#Омск#Омская область
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Окольными путями. Омский кинотеатр вывесил официальную афишу фильма MARVEL
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