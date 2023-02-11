«Химическая вонь на уничтожение». В Омске снова действует режим «черного неба»

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Минувшей ночью в Омской области ввели режим неблагоприятных метеорологических условий. Об сообщили омские синоптики.
«С 00-00 часов до 11-00 часов 11.02.2023 на территории города Омск и Омской области объявлены неблагоприятные метеорологических условий для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности» — говорится на сайте Обь-Иртышского УГМС.
Несмотря на то, что режим неблагоприятных метеоусловий уже должен подойти к концу, омичи продолжают оставлять комментарии в социальных сетях, касающиеся качества воздуха.
«11.02.23, 10 час. 30 мин, улица Волочаевская, улица Красный Путь — химическая вонь на уничтожение, » — сообщили омичка Елена Сова в паблике «ДЫШИ! Омск».
Сообщить о выбросах жители города могут на горячую линию.