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«Химическая вонь на уничтожение». В Омске снова действует режим «черного неба»

11 февраля 2023, 05:01
Фото: 1MI
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В Омской области вновь ввели режим «черного неба»

Режим неблагоприятных метеорологических условий начал действовать в полночь 11 февраля.

Минувшей ночью в Омской области ввели режим неблагоприятных метеорологических условий. Об сообщили омские синоптики.

«С 00-00 часов до 11-00 часов 11.02.2023 на территории города Омск и Омской области объявлены неблагоприятные метеорологических условий для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности» — говорится на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Несмотря на то, что режим неблагоприятных метеоусловий уже должен подойти к концу, омичи продолжают оставлять комментарии в социальных сетях, касающиеся качества воздуха.

«11.02.23, 10 час. 30 мин, улица Волочаевская, улица Красный Путь — химическая вонь на уничтожение, » — сообщили омичка Елена Сова в паблике «ДЫШИ! Омск».

Сообщить о выбросах жители города могут на горячую линию.

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#Евгений Игишев#Синоптики#Экология55#Экология#Нму#Режим нму#Омск#Омская область
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