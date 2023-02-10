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Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:22

Updated Сегодня, 03:22

Житель Омской области перевел мошенникам 356 тысяч, пытаясь купить трактор

10 февраля 2023, 03:22
Фото: 1MI
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Сельхозтехнику мужчина планировал использовать для посадки картофеля.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что к стражам правопорядка обратился 63-летний житель Горьковского района с заявлением о мошенничестве. Мужчина планировал приобрести в интернете трактор для посадки и выкапывания картофеля, и перевел продавцу 365 тысяч рублей.

Однако, спустя несколько недель, сельскохозяйственную технику он так и не получил, и понял, что стал жертвой мошенников. Теперь этим делом займутся следователи.

В полиция напомнили о необходимости быть предельно бдительными при общении в интернете и по телефону, и прежде чем оформлять сделки купли-продажи, убедиться в их надежности. 

Ранее Город55 сообщал, что за прошлый год в Омской области жертвами хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, стали 4 396 человек. Сумма ущерба составила 772,8 млн рублей.

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#Евгений Игишев#Полиция#Телефонные мошенники#Мошенники#Омск#Омская область
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