Житель Омской области перевел мошенникам 356 тысяч, пытаясь купить трактор

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
В пресс-службе омской полиции сообщили, что к стражам правопорядка обратился 63-летний житель Горьковского района с заявлением о мошенничестве. Мужчина планировал приобрести в интернете трактор для посадки и выкапывания картофеля, и перевел продавцу 365 тысяч рублей.
Однако, спустя несколько недель, сельскохозяйственную технику он так и не получил, и понял, что стал жертвой мошенников. Теперь этим делом займутся следователи.
В полиция напомнили о необходимости быть предельно бдительными при общении в интернете и по телефону, и прежде чем оформлять сделки купли-продажи, убедиться в их надежности.
Ранее Город55 сообщал, что за прошлый год в Омской области жертвами хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, стали 4 396 человек. Сумма ущерба составила 772,8 млн рублей.