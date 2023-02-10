Верховный суд отклонил жалобу юристов омской мэрии на Росприроднадзор

В администрации с этим не смирились и обратились в апелляцию, заявив, что суд первой инстанции выявил не все обстоятельства дела. Жалоба осталась без удовлетворения, чиновники пошли в кассацию, но с тем же успехом. У них осталась одна инстанция — Верховный суд. Однако 6 февраля этот орган постановил, что оснований для рассмотрения кассационной жалобы еще и его Судебной коллегией нет.