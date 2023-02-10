Верховный суд отклонил жалобу юристов омской мэрии на Росприроднадзор

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
На днях российский Верховный суд поставил точку в затянувшемся судебном процессе с мэрией Омска и Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора в качестве участников.
Началась эта история еще осенью 2021 года. Росприроднадзор провел внеплановую проверку закрытой мусорной свалки в Советском округе Омска и пришел к неутешительным выводам. Оказалось, что «администрацией не приняты меры по защите земель и охране почв от негативного воздействия на окружающую среду, выразившегося в разрастании и увеличении объекта негативного воздействия на окружающую среду (тела полигона), допущено захламление территории». Появилось предписание с конкретным сроком устранения нарушений — 22 апреля 2022 года.
В ответ мэрия подала судебный иск, назвав требования Росприроднадзора необоснованными. Они, согласно документу, нарушали «права администрации, возлагая на нее определенные обязанности в виде финансирования указанных Росприроднадзором мероприятий путем выделения дополнительных денежных средств вне рамок проектной документации на рекультивацию». Проверка, согласно иску, проводилась без оснований, администрация не была извещена заранее, как это положено согласно закону, и поэтому не смогла прислать своих представителей.
Судья пришёл к выводу, что основания для проверки были. К тому же он выяснил, что городская администрация получила официальное извещение по электронной почте и что при проверке присутствовали как минимум двое сотрудников мэрии. В итоге иск был оставлен без удовлетворения.
В администрации с этим не смирились и обратились в апелляцию, заявив, что суд первой инстанции выявил не все обстоятельства дела. Жалоба осталась без удовлетворения, чиновники пошли в кассацию, но с тем же успехом. У них осталась одна инстанция — Верховный суд. Однако 6 февраля этот орган постановил, что оснований для рассмотрения кассационной жалобы еще и его Судебной коллегией нет.
За комментарием мы обратились в администрацию. В департаменте информационной политики отметили, что определенных успехов в этой тяжбе мэрия все же добилась.
— По результатам рассмотрения судами сделан вывод о возможности проведения проверки объектов накопленного вреда окружающей среды Росприроднадзором, однако административные штрафы в размере 1,44 млн рублей оспорены, — рассказали в мэрии. — Применен один штраф на администрацию города Омска — 200 тысяч рублей, один штраф на должностное лицо — 25 тысяч рублей. Администрацией в рамках рассмотрения судебных споров в том числе указано на проведение мероприятий по устранению загрязнений земельных участков в рамках проводимой рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среды.
Таким образом, штрафы на 1,2 млн рублей суды отменили. Кстати, рекультивация свалки в ЦАО сейчас идет полным ходом: на ее месте должен появиться парк.