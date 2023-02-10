«Внешне Арена в Омске очень красивая». Хоккеист Михеев рассказал об Арене и травме

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:53
Воспитанник школы омского «Авангарда» Илья Михеев в интервью изданию «Матч-ТВ» рассказал о травме, своей игре в национальной хоккейной лиге и впечатления о G-DRIVE Арене. Нападающий сейчас играет в НХЛ за «Ванкувер», но за результатами родного клуба также продолжает следить. Илья отметил, что его родители часто посещают домашние игры омской команды в G-Drive Арене.
«Новую арену посмотреть сам не успел. Когда ее открыли, я уже улетел в Канаду. Но со стороны, судя по фото и видео, она очень красивая. По антуражу похоже на НХЛ. Хотя в Северной Америке так строят арены, что идешь по городу и даже не понимаешь, что это хоккейный дворец. Больше похоже на торговый центр. Есть исключения, тот же Эдмонтон или Оттава, где арена стоит отдельно на открытом пространстве. Так что внешне арена в Омске очень красивая. Но мне рассказывали, что и внутри там запредельный уровень. Даже в каких‑то моментах и лучше, чем в НХЛ», — рассказал Михеев изданию.
Илья добавил, что не общается с нынешними игроками «Авангарда», так как состав, с тех пор как он покинул клуб в 2019 году, сильно изменился. Но при этом поддерживает связь с персоналом команды, с кем работал во время выступления за «ястребов».
В начале февраля Илья Михеев перенес операцию на ноге. Травму колена он получил в самом начале предсезонки в игре против «Калгари». До операции нападающий «Ванкувера» провел половину сезона НХЛ с надрывом крестообразной связки.
«Мы сделали тесты в клубе, говорили с разными врачами, получали разные мнения. Три недели я восстанавливался, потом мне пробовали заматывать ногу различными способами. Целый месяц искали правильный вариант, пробовали наколенники», — вспоминает хоккеист.
Илья Михеев играл за «Авангард» с 2015 по 2019 год. В последнем сезоне за омскую команду его признали лучшим бомбардиром клуба. В 2013 хоккеист стал чемпионом молодежной хоккейной лиги в составе «Омских ястребов». Также в ВХЛ выступал за «Ермак», «Сокол» и «Сарыарку».