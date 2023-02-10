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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

В Омской области после взрыва газа в Новосибирске ищут жертв лжегазовщиков

10 февраля 2023, 14:38
Фото: СУ СК России по Омской области
Следственный комитет ищет свидетелей, которые узнали лжегазовщиков.

Следователи ищут омичей, к которым домой под видом сотрудников ООО «Межрегионгаз Сервис» приходили мошенники и производили какие-либо работы. Об этом сообщает СУ СК РФ по Омской области.

Фото: СУ СК России по Омской области

Обратите внимание, если вы как-либо общались в 2022–2023 гг. с лжегазовщиками (на фото), то срочно позвоните по телефону доверия следственного управления 395-506 или на телефон единой экстренной службы: 112, чтобы сообщить известную вам информацию.

Напомним, что Ирина Урбах и Евгений Кавун проведут 2 месяца в следственном изоляторе. Омичей подозревают в причастности ко взрыву газа в новосибирской пятиэтажке.

Омичей просят звонить в единую службу 112, чтобы спастись от лжегазовщиков
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#Ксения Карагодина#Омск#ЧП#Полицейские ищут#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Полиция#Газовики#Новости#Омская область#Россия
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