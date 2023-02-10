В Омской области после взрыва газа в Новосибирске ищут жертв лжегазовщиков

Обратите внимание, если вы как-либо общались в 2022–2023 гг. с лжегазовщиками (на фото), то срочно позвоните по телефону доверия следственного управления 395-506 или на телефон единой экстренной службы: 112, чтобы сообщить известную вам информацию.



Напомним, что Ирина Урбах и Евгений Кавун проведут 2 месяца в следственном изоляторе. Омичей подозревают в причастности ко взрыву газа в новосибирской пятиэтажке.