В Омске под окнами многоэтажки нашли тело молодого парня со смертельными травмами

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В Омске следователи инициировали проверку из-за инцидента у дома по улице Крупской, 13/3, где днем в четверг девятого февраля нашли молодого парня с критическими для жизни травмами.
«На тело молодого человека у первого подъезда дома около 15:32 наткнулись жильцы дома, которые и позвонили в полицию», – пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
По характеру травм было установлено, что они получены при падении с высоты. При этом на данном этапе предварительно установлено, что эта смерть не является криминальной.
Напомним, что вчера в Омске с моста имени 60-летия ВЛКСМ упала 34-летняя женщина, которая за неделю до этого родила ребенка.