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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В Омске под окнами многоэтажки нашли тело молодого парня со смертельными травмами

10 февраля 2023, 07:33
Фото: 1MI
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Предварительно, силовики исключили из версий произошедшего криминал.

В Омске следователи инициировали проверку из-за инцидента у дома по улице Крупской, 13/3, где днем в четверг девятого февраля нашли молодого парня с критическими для жизни травмами.

«На тело молодого человека у первого подъезда дома около 15:32 наткнулись жильцы дома, которые и позвонили в полицию», – пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

По характеру травм было установлено, что они получены при падении с высоты. При этом на данном этапе предварительно установлено, что эта смерть не является криминальной.

Напомним, что вчера в Омске с моста имени 60-летия ВЛКСМ упала 34-летняя женщина, которая за неделю до этого родила ребенка.

Упавшая с моста омичка за неделю до трагедии родила ребенка
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#ЧП#Смерть#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Василий Попов
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