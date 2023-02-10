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Published Сегодня, 10:31

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В Омске «Почта банк» выплатит полмиллиона рублей за «неправильные» смс

10 февраля 2023, 10:31
Фото: Город55
Омичу приходили рекламные сообщения от банка, нарушающие закон.

Омское УФАС России сообщает, что ПАО «Почта банк» выплатит полмиллиона рублей за нарушения Закона о рекламе.

Дело завели после заявления физлица, которому на телефон приходили смс с рекламой. Отметим, что с 28.01.2021 по 18.10.2022 гг. сообщения приходили без его согласия и с неполной информацией.

Антимонопольный орган установил, что в рекламных сообщениях приходила информация о сумме кредита и процентной ставке, а дополнительные сведения, влияющие на стоимость кредита, отсутствовали. За такое нарушение назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Рекламный звонок клиенту от омского «Почта Банка» УФАС признало незаконным
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#Ксения Карагодина#Штраф#Почта банк#Общество#Город#Происшествия#Борьба с смс-рассылками#Реклама#Новости#Омск#Омская область
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