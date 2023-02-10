В Омске «Почта банк» выплатит полмиллиона рублей за «неправильные» смс

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Омское УФАС России сообщает, что ПАО «Почта банк» выплатит полмиллиона рублей за нарушения Закона о рекламе.
Дело завели после заявления физлица, которому на телефон приходили смс с рекламой. Отметим, что с 28.01.2021 по 18.10.2022 гг. сообщения приходили без его согласия и с неполной информацией.
Антимонопольный орган установил, что в рекламных сообщениях приходила информация о сумме кредита и процентной ставке, а дополнительные сведения, влияющие на стоимость кредита, отсутствовали. За такое нарушение назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.